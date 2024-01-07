Homem é encontrado morto dentro de carro em oficina mecânica, em Linhares

Corpo estava dentro de um carro em uma oficina mecânica. Crédito: Redes sociais

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que estava em uma oficina mecânica no condimínio Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso, em Linhares. A ocorrência foi registrada no final da tarde de sábado (06).

De acordo com a Polícia Militar não foi possível identificar a causa da morte na hora do atendimento. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. O caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguarda o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para identificação e realização do exame cadavérico para determinar a causa da morte.