Homem é encontrado morto dentro de carro em oficina mecânica, em Linhares

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que estava em uma oficina mecânica no condimínio Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso, em Linhares. A ocorrência foi registrada no final da tarde de sábado (06).
De acordo com a Polícia Militar não foi possível identificar a causa da morte na hora do atendimento. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. O caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguarda o resultado dos exames.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para identificação e realização do exame cadavérico para determinar a causa da morte.
O prazo para a emissão do laudo cadavérico é de dez dias, podendo ser prorrogado por mais dez. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).