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Residencial Rio Doce

Homem é encontrado morto dentro de carro em oficina mecânica, em Linhares

A polícia aguarda o resultado do exame feito no corpo para determinar a identidade da vítima e a causa da morte
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 jan 2024 às 11:48

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 11:48

Corpo estava dentro de um carro em uma mecânica.
Corpo estava dentro de um carro em uma oficina mecânica. Crédito: Redes sociais
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que estava em uma oficina mecânica no condimínio Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso, em Linhares. A ocorrência foi registrada no final da tarde de sábado (06).
De acordo com a Polícia Militar não foi possível identificar a causa da morte na hora do atendimento. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. O caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguarda o resultado dos exames.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para identificação e realização do exame cadavérico para determinar a causa da morte. 
O prazo para a emissão do laudo cadavérico é de dez dias, podendo ser prorrogado por mais dez. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).

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