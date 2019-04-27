Fratura em bebê durante parto vira caso de polícia no ES

Nascida no dia 8 de abril, Layane de Souza Pereira precisou ter o braço imobilizado por causa de uma fratura na clavícula Crédito: Acervo pessoal

São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com os pais, o médico chegou a fazer um raio-x no dia 9 de abril, mas, apesar do resultado do exame, deu alta à família. Layane mal chegou ao mundo já está enfrentando dificuldades. A bebê, de apenas 18 dias, teve a clavícula quebrada durante o parto, feito no Hospital e Maternidade de, nodo Estado. De acordo com os pais, o médico chegou a fazer um raio-x no dia 9 de abril, mas, apesar do resultado do exame, deu alta à família.

“Só depois de 24 horas, ele comunicou que minha filha tinha fraturado a clavícula. Nesse mesmo dia, ele fez o exame que apontou a fratura e nos liberou, dizendo que não poderia fazer mais nada”, contou Gilmar de Souza Pereira, pai da menina. “No dia seguinte, como ela chorava muito, fomos até o Hospital Roberto Silvares, onde um pediatra enfaixou o braço dela”, concluiu.

A imobilização durou nove dias, mas a mãe garante que a bebê ainda sente dores. “Não posso deitar ela de qualquer lado. Se ela se apoia no bracinho direito, dói e ela acaba chorando. Tenho sempre que ficar mudando ela de posição quando isso acontece. É muito ruim”, explicou Edmara Campos de Souza.

Segundo o pai, o médico responsável pelo parto não estava presente no momento em que Layane nasceu. “Apenas duas enfermeiras estavam na sala. Não sei se elas eram qualificadas, mas aonde ele estava?”, questionou Gilmar. “Depois, saímos de lá totalmente desassistidos. Isso não existe, quero que a justiça seja feita”, completou.