Fenômeno: sol laranja neon chama atenção de moradores de Colatina

Famoso pelo pôr-do-sol, o céu de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, chamou a atenção nesta terça-feira (20) por um motivo diferente. No final da tarde, o tom alaranjado do sol ficou bastante intenso e chegou a atingir uma tonalidade neon, que chamou a atenção dos moradores da cidade.
O fenômeno, no entanto, não foi exclusivo para os colatinenses. Quem estava nas cidades de Aracruz, São Mateus e Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, também conseguiu ver – e registrar, é claro – o sol neon. Os registros feitos e enviados pelos internautas do Gazeta Online você confere abaixo: