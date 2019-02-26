Farmácia cidadã atende em novo endereço em Linhares

A partir desta segunda-feira (25), quem precisa dos medicamentos ofertados pela farmácia cidadã de Linhares, no Norte do Estado, deve se dirigir a um novo endereço: Avenida Vitória, nº 1978. Também no centro da cidade, o estabelecimento precisou mudar de local para atender à maior demanda e continua funcionando diariamente das 8h às 17h.
De acordo com a coordenadora da farmácia estadual, Simone Trassi, a unidade de Linhares recebe aproximadamente 200 pessoas por dia e o novo imóvel vem para atendê-las melhor, já que o ambiente é climatizado, possui rampa de acessibilidade para portadores de deficiência física e maior espaço de armazenamento.
A poucos metros do local funciona também a farmácia básica, de responsabilidade do município. “Lá devem ir os pacientes que buscam por remédios como analgésicos e antibióticos. Já aqui, trabalhamos com medicamentos de alto custo para pessoas que têm, normalmente, doenças crônicas, como glaucoma e hepatites”, esclareceu Simone.