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Norte do ES

Farmácia cidadã atende em novo endereço em Linhares

Maior demanda motivou a mudança de local, que passou a funcionar em novo endereço nesta segunda-feira (25)

Publicado em 

25 fev 2019 às 23:30

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 23:30

Farmácia Cidadã de Linhares passa a funcionar em novo endereço Crédito: Divulgação/SESA
A partir desta segunda-feira (25), quem precisa dos medicamentos ofertados pela farmácia cidadã de Linhares, no Norte do Estado, deve se dirigir a um novo endereço: Avenida Vitória, nº 1978. Também no centro da cidade, o estabelecimento precisou mudar de local para atender à maior demanda e continua funcionando diariamente das 8h às 17h.
De acordo com a coordenadora da farmácia estadual, Simone Trassi, a unidade de Linhares recebe aproximadamente 200 pessoas por dia e o novo imóvel vem para atendê-las melhor, já que o ambiente é climatizado, possui rampa de acessibilidade para portadores de deficiência física e maior espaço de armazenamento.
A poucos metros do local funciona também a farmácia básica, de responsabilidade do município. “Lá devem ir os pacientes que buscam por remédios como analgésicos e antibióticos. Já aqui, trabalhamos com medicamentos de alto custo para pessoas que têm, normalmente, doenças crônicas, como glaucoma e hepatites”, esclareceu Simone.

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