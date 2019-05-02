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COLISÃO

Família fica ferida em acidente com caminhão na BR 101 em Pinheiros

No carro estavam os pais e os três filhos; todos foram levados a hospital de São Mateus

Publicado em 

02 mai 2019 às 13:24

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 13:24

As cinco vítimas foram levadas a um hospital estadual de São Mateus Crédito: Divulgação
Um acidente entre um caminhão e um carro deixou ferida uma família inteira, na manhã desta quinta-feira (2). A batida aconteceu às 6h29, na altura do km 23 da BR 101, no limite entre os municípios de Pinheiros e Conceição da Barra, no Norte do Estado. As cinco vítimas foram levadas a um hospital estadual de São Mateus; o motorista do caminhão ficou ileso.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois adultos foram encaminhados em estado grave, enquanto as crianças apresentavam apenas ferimentos leves. Um funcionário do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, por sua vez, disse que as vítimas constituem uma família, mas não soube informar qual o estado de saúde delas.
Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, informou que o trecho do acidente precisou ser totalmente interditado para o atendimento das vítimas. A partir das 8h30, o tráfego foi liberado por meio do sistema “Pare e Siga”. Por volta das 10h20, equipes ainda trabalhavam para retirar o caminhão da pista.
Família fica ferida em acidente com caminhão na BR 101 em Pinheiros

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