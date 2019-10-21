Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa!

Estudantes de Medicina fazem festa para idosa de 103 anos no ES

Maria Jacinta de Jesus mora há mais de 40 anos em Colatina e já virou bisavó postiça de muita gente; festa contou com decoração, balões, flores e até bolo cor-de-rosa

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:51

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 out 2019 às 17:51
Sem revelar a surpresa, alunas de medicina descobriram que dona Jacinta gostava de rosa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Decoração, balões, flores e até bolo cor-de-rosa: a festa de aniversário que muita menina já sonhou em ter virou realidade para uma senhora de 103 anos. Moradora de Colatina há mais de quatro décadas, a dona Maria Jacinta de Jesus foi surpreendida na sexta-feira (18) por estudantes de Medicina e funcionários da Unidade de Saúde do bairro Bela Vista.
“A ideia foi de alunas que fizeram a visita domiciliar com a nossa equipe e se sensibilizaram com a situação e com a história dela. Como nós fazíamos a comemoração sempre e, neste ano, ainda não tínhamos feito, elas se organizaram para realizar, já que a Jacinta é uma pessoa muito querida por aqui”, contou o médico Thaylon Faria Nóbrega.
Alunas de medicina e funcionários da unidade de saúde que organizaram a festa surpresa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Natural da Bahia, ela veio para o Espírito Santo junto com o marido, enquanto os três filhos continuaram no Estado vizinho. Depois de anos, dona Jacinta perdeu o marido e ficou sem nenhum parente por perto. Pessoas próximas já tentaram localizar os filhos, sem sucesso. Os cuidados e o atendimento humanizado, então, as aproximaram da senhora.
A dona de casa Nair Pereira da Silva é uma das que fazem parte do dia a dia de Jacinta. “Fazemos o possível para cuidar dela: damos banho, limpamos a casa, lavamos roupa, levamos comida no almoço… Apesar de não ter a família aqui, ela é feliz e, consequentemente, nós também, por poder ajudar”, disse alegre a vizinha.
"O nosso cuidado vai além da mera assistência", afirmou a enfermeira Ana Maria Lima Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Os sentimentos de felicidade e gratidão também são vividos pela enfermeira Ana Maria Lima. “Eu acompanho ela desde 2005 e a vi vencer, com muita fé, todas as dificuldades. Para nós, profissionais da saúde, é isso que importa: a continuidade do cuidado. Dona Jacinta é mais do que especial e virou uma bisavó para nós”, garantiu.
Aos 103 anos, dona Jacinta não entregou qual o segredo para se viver tanto Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Nascida em 10 de julho de 1916, a aniversariante não se importou com o atraso deste ano e garantiu ter gostado da festa; e entre muitos sorrisos proporcionados pela surpresa, dona Jacinta cantou o trecho de um louvor que resume bem o que ela sentiu com toda a iniciativa: “Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina noroeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados