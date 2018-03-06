Dnit libera passagem de veículos com até 10 toneladas na BR 259

Segundo o Dnit, balanças foram instaladas no trecho para fiscalizar o peso dos veículos que vão trafegar em sistema de pare e siga. Na última sexta-feira (2), a pista foi parcialmente liberada para. A nova liberação nesta segunda-feira (5) só foi possível porque quatro pedras com 15 toneladas cada, que tinham risco de deslizarem, foram retiradas no último sábado (3). O órgão informou que ainda há pedras para serem removidas da encosta e, por isso, não é permitida a passagem de todos os veículos pesados.