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Colatina

Dnit libera passagem de veículos com até 10 toneladas na BR 259

Balanças foram instaladas para fiscalizar o peso dos veículos que passam pelo local. O trecho será operado em sistema de pare e siga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 23:10

Publicado em 05 de Março de 2018 às 23:10

Veículos com até 10 toneladas foram liberados de passarem pela BR 259, em Itapina, Colatina Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou nesta segunda-feira (5) a passagem de veículos com até 10 toneladas na BR 259, na altura do distrito de Itapina, em Colatina, na região Noroeste do Estado. A pista ficou interditada no quilômetro 79 após um deslizamento de rochas no dia 6 de fevereiro.
Segundo o Dnit, balanças foram instaladas no trecho para fiscalizar o peso dos veículos que vão trafegar em sistema de pare e siga. Na última sexta-feira (2), a pista foi parcialmente liberada para veículos leves e de urgência. A nova liberação nesta segunda-feira (5) só foi possível porque quatro pedras com 15 toneladas cada, que tinham risco de deslizarem, foram retiradas no último sábado (3). O órgão informou que ainda há pedras para serem removidas da encosta e, por isso, não é permitida a passagem de todos os veículos pesados.
A previsão é que o trânsito pesado seja liberado no dia 15 de março. No entanto, o Dnit informou que o prazo pode se estender até o dia 14 de abril caso aconteça algum imprevisto. Mesmo depois do trafego de veículos pesados for liberado, o trecho ainda será operado em pare e siga. De acordo com o órgão, a previsão para o fim da obra e liberação completa da rodovia é de seis meses. 
 

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