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São João de Petrópolis

Distrito de Santa Teresa registra 135 mm de chuva durante a madrugada

Apesar da chuva intensa, a Defesa Civil de Santa Teresa não foi acionada para nenhuma emergência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 16:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 16:04

Choveu forte na madrugada desta quinta-feira (4), em Santa Teresa, região Centro-serrana do Estado. Só no distrito de São João de Petrópolis, medidores de uma propriedade rural registraram 135 milímetros, de acordo com a Defesa Civil do município.
Com a chuva, os rios Santa Maria e Timbuí também subiram e estão bastante cheios, "mas não a ponto de sair do leito e já começaram a baixar", segundo o coordenador geral de Proteção e Defesa Civil de Santa Teresa, Gustavo Caser.
Apesar da chuva intensa, a Defesa Civil de Santa Teresa não foi acionada para nenhuma emergência. Não foram registrados alagamentos de ruas nem de casas. Mas, em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil por meio dos telefones: (27) 3259 3867 e (27) 99604 4262.

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