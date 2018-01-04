Distrito de Santa Teresa registra 135 mm de chuva durante a madrugada

Choveu forte na madrugada desta quinta-feira (4), em Santa Teresa, região Centro-serrana do Estado. Só no distrito de São João de Petrópolis, medidores de uma propriedade rural registraram 135 milímetros, de acordo com a Defesa Civil do município.

Com a chuva, os rios Santa Maria e Timbuí também subiram e estão bastante cheios, "mas não a ponto de sair do leito e já começaram a baixar", segundo o coordenador geral de Proteção e Defesa Civil de Santa Teresa, Gustavo Caser.