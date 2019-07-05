Colatina registra cinco incêndios

Incêndio atingiu área de aproximadamente quatro hectares em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Alessandra Lerbach

Colatina, no Noroeste do Estado. O fogo se espalhou por uma área de vegetação de aproximadamente quatro hectares, em uma encosta de um morro localizado no bairro Padre José de Anchieta. Foram necessários mais de 20 mil litros de água para combater um incêndio que começou no final da manhã desta sexta-feira (5), em, nodo Estado. O fogo se espalhou por uma área de vegetação de aproximadamente quatro hectares, em uma encosta de um morro localizado no bairro Padre José de Anchieta.

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Para os bombeiros, o início das chamas pode ter sido acidental. “Tudo começou muito próximo às casas. Há um local em que tem sofás e mesas debaixo de árvores. O foco inicial foi ali. Depois, o fogo se espalhou na direção das residências e da mata próxima à TV Gazeta. Provavelmente, foi um acidente causado por ação humana”, explicou o Sargento Brocco.



Corpo de Bombeiros desceu até o bairro Santa Mônica para trabalhar no controle a outro foco do incêndio. De acordo com o Sargento Brocco, são três os fatores que dificultam o trabalho: tempo seco, mato alto e ventos fortes. Após quase três horas de combate na parte alta da região queimada, odesceu até o bairro Santa Mônica para trabalhar no controle a outro foco do incêndio. De acordo com o Sargento Brocco, são três os fatores que dificultam o trabalho: tempo seco, mato alto e ventos fortes.

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CINCO INCÊNDIOS SIMULTÂNEOS

BR 259, na altura do bairro Colúmbia. Além do incêndio que tomou a encosta do morro no bairro Padre José de Anchieta, foram registradas outras quatro ocorrências do tipo no município de Colatina, apenas durante a tarde desta sexta-feira (5). Duas foram na zona rural e duas em zona urbana, uma delas próxima à, na altura do bairro Colúmbia.

No caso destas simultaneidades, o Sargento Brocco explicou como os bombeiros trabalham. “Começamos o combate por onde há residências ou risco à vida humana e animal. Enquanto isso, em áreas rurais, damos as orientações necessárias a quem estiver tentando combater o fogo no local. Assim, minimizamos o risco até a nossa chegada”.

ÉPOCA DE MUITOS INCÊNDIOS