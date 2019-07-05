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Incêndio

Colatina registra cinco incêndios

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período mais crítico compreende os meses de julho, agosto e setembro
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jul 2019 às 18:52

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 18:52

Incêndio atingiu área de aproximadamente quatro hectares em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Alessandra Lerbach
Foram necessários mais de 20 mil litros de água para combater um incêndio que começou no final da manhã desta sexta-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Estado. O fogo se espalhou por uma área de vegetação de aproximadamente quatro hectares, em uma encosta de um morro localizado no bairro Padre José de Anchieta.
VEJA VÍDEO
Para os bombeiros, o início das chamas pode ter sido acidental. “Tudo começou muito próximo às casas. Há um local em que tem sofás e mesas debaixo de árvores. O foco inicial foi ali. Depois, o fogo se espalhou na direção das residências e da mata próxima à TV Gazeta. Provavelmente, foi um acidente causado por ação humana”, explicou o Sargento Brocco.
Após quase três horas de combate na parte alta da região queimada, o Corpo de Bombeiros desceu até o bairro Santa Mônica para trabalhar no controle a outro foco do incêndio. De acordo com o Sargento Brocco, são três os fatores que dificultam o trabalho: tempo seco, mato alto e ventos fortes.
VEJA FOTOS
CINCO INCÊNDIOS SIMULTÂNEOS
Além do incêndio que tomou a encosta do morro no bairro Padre José de Anchieta, foram registradas outras quatro ocorrências do tipo no município de Colatina, apenas durante a tarde desta sexta-feira (5). Duas foram na zona rural e duas em zona urbana, uma delas próxima à BR 259, na altura do bairro Colúmbia.
No caso destas simultaneidades, o Sargento Brocco explicou como os bombeiros trabalham. “Começamos o combate por onde há residências ou risco à vida humana e animal. Enquanto isso, em áreas rurais, damos as orientações necessárias a quem estiver tentando combater o fogo no local. Assim, minimizamos o risco até a nossa chegada”.
ÉPOCA DE MUITOS INCÊNDIOS
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período mais crítico compreende os meses de julho, agosto e setembro. “De maio para cá, tivemos alguns incêndios; mas nessa primeira semana de julho atendemos de quatro a cinco incêndios por dia. A maioria na área urbana de Colatina”, informou o Sargento.

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