Cinco testemunhas são ouvidas no caso das mortes dos irmãos Kauã e Joaquim

Audiência é realizada no Fórum de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Foram intimados um jornalista, duas professoras de Kauã e Joaquim, um jovem e a irmã de Juliana, Amanda Salles. Quatro pessoas são testemunhas de acusação e uma é testemunha de defesa.

Fontes ligadas à Justiça informaram que Amanda foi a primeira a ser chamada e, durante toda a manhã, prestou depoimento ao juiz. Ela foi convocada pela acusação. Após o depoimento, ela foi liberada e houve um recesso para o almoço.