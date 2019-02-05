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Tragédia em Linhares

Cinco testemunhas são ouvidas no caso das mortes dos irmãos Kauã e Joaquim

Amanda, irmã da pastora, foi a primeira a ser chamada e, durante toda a manhã, prestou depoimento ao juiz

Publicado em 

05 fev 2019 às 14:33

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 14:33

Audiência é realizada no Fórum de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Cinco testemunhas são ouvidas nesta terça-feira (05) em mais uma audiência de instrução do caso das mortes dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves, de 3 anos. A audiência começou pouco depois das 9 horas no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares.
Foram intimados um jornalista, duas professoras de Kauã e Joaquim, um jovem e a irmã de Juliana, Amanda Salles. Quatro pessoas são testemunhas de acusação e uma é testemunha de defesa.
Fontes ligadas à Justiça informaram que Amanda foi a primeira a ser chamada e, durante toda a manhã, prestou depoimento ao juiz. Ela foi convocada pela acusação. Após o depoimento, ela foi liberada e houve um recesso para o almoço.  
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Réus no processo, a pastora Juliana Salles Alves e seu marido, Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George, foram intimados pela Justiça e assistem à audiência. Juliana chegou por volta de 9h05 em um carro dos advogados com placa de Teófilo Otoni (MG). Já George chegou pouco depois, às 9h15, algemado em uma viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Maia duas audiências serão realizadas neste mês, nos próximos dias 12 e 19. No dia 19, Juliana e George serão ouvidos pela primeira vez.

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