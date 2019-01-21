Bombeiros alertam para cuidados em rios após mortes em Boa Esperança

O Rio do Norte, na cidade de Boa Esperança, foi palco de duas mortes de crianças apenas neste mês de janeiro. No sábado (19), Ana Flávia, de 3 anos, entrou nas águas sem a família perceber e se afogou. No dia 5, Iran Gil de Souza, de 12 anos, perdeu o equilíbrio depois que um tio tentou subir em suas costas. O menino caiu no rio, foi levado pela correnteza e também morreu.
Para evitar tragédias como essas, o aspirante a oficial Davi Pedrosa, do Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, alerta para os diversos cuidados necessários nos rios. Segundo ele, ter atenção redobrada com as crianças, não consumir bebidas alcoólicas, evitar nadar sozinho e preferir locais com guarda-vidas são algumas das precauções essenciais.
“Na ocorrência de sábado, onde a criança de 3 anos morreu, a família acampava no local. Sem ninguém perceber, a menina foi para a beira do rio, entrou nas águas e se afogou. No caso do menino de 12 anos, uma brincadeira fez ele cair no rio e ser levado pela correnteza. O Rio do Norte é grande, corrente, com água muito turva e o fundo apresenta irregularidades (em alguns locais é raso, em outros é fundo), é uma característica dos rios em geral. Por isso é importante redobrar a atenção”, explicou.
O aspirante a oficial ainda ressaltou que o perigo não ronda apenas as crianças. “Foram registradas duas ocorrências com crianças, a gente fica muito sensibilizado. Mas também houve afogamentos com adultos que foram a óbito. O consumo de bebidas alcoólicas costuma ser o principal causador desses acidentes”, destacou.
De acordo com Pedrosa, o Corpo de Bombeiros fez um folder da Operação Verão para orientar e alertar os banhistas. Veja abaixo.
“É preciso sempre lembrar que os rios são muito perigosos, principalmente por conta das correntezas fortes e da água turva que esconde perigos como troncos, pedras e buracos. Onde há mais ocorrências de afogamentos, o Corpo de Bombeiros disponibiliza guarda-vidas para o local. Portanto, é melhor frequentar onde eles atuam”, afirmou.
Bombeiros alertam para cuidados em rios após mortes em Boa Esperança