Boatos nas redes sociais atrapalham buscas, diz família de piloto

Jânio Garuzzi Barcelos, pai do piloto Mayke Crédito: Loreta Fagionato

Parentes e amigos do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do empresário Douglas Siqueira Lana reclamaram de boatos que circulam nas redes sociais e atrapalham as buscas, além de alarmar as famílias. Apenas neste sábado (29), eles estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, em um hospital do município e até seguiram para uma mata em Pedro Canário após boatos de que Mayke e Douglas teriam sido encontrados. No entanto, todas as pistas eram falsas.

O piloto Jânio Garuzzi Barcellos, pai de Mayke, disse que os boatos incomodam a família. É muito complicado. Quero até pedir para as pessoas pararem de ficar no Facebook e no WhatsApp dando notícia que não é real. Falam que eles estão em São Mateus e a gente vai lá, falam que estão em Pedro Canário e não é, falam que estão em hospital, a gente vai lá e não é também. Ficamos o dia todo nisso. Ao invés de ajudar, a gente fica perdendo tempo, lamentou.

Postagem da irmã de Mayke que alerta sobre as falsas notícias Crédito: Reprodução/Facebook

A irmã de Mayke, Jéssica Stefanelli Garuzzi Barcellos, fez uma postagem nas redes sociais para avisar que as buscas continuam e pediu que as pessoas não compartilhem notícias falsas. Enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé, diz uma postagem.

Na manhã deste sábado, cerca de 30 amigos e familiares do piloto e do empresário se reuniram em frente ao Aeroporto de Linhares e seguiram para a região do Farias, em Linhares, e também em Pedro Canário, para procurar os dois.

Já o Corpo de Bombeiros destacou sete equipes para realizar buscas no Guaxe e no Córrego São José. Sete equipes estiveram em terra, contando com o apoio da Polícia Militar Ambiental, vasculhando os locais de vegetação que possam esconder a aeronave de um sobrevoo, explicou o tenente-coronel Ferrari, que coordena as buscas.

Os trabalhos na Lagoa Juparanã foram paralisados temporariamente, pois o sonar, que escaneia o funda da lagoa, quebrou. O aparelho já está no conserto e deve ficar pronto no início da próxima semana. Segundo Ferrari, na próxima terça-feira (02) o sonar deve voltar a ser usado nas buscas. O avião da Força Área Brasileira (FAB) já encerrou os trabalhos de mapeamento da região.

DESAPARECIMENTO

Mayke e Douglas desapareceram no último dia 21, quando seguiram com uma asa-delta motorizada modelo Trike, saindo de Linhares, com destino a Mucuri, na Bahia, para um encontro de aeronaves. Eles decolaram de uma pista no bairro Jardim Laguna, em Linhares, por volta das 5 horas. No entanto, o piloto e o empresário não chegaram na Bahia e não mandaram mais informações para os familiares e amigos.

As buscas começaram no dia 22. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira se uniram para realizar os trabalhos. Dados das torres de telefonia e relatos de avistamento ajudam a nortear os locais de buscas.