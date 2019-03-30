Bandidos invadem casa lotérica em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

São Mateus, no Dois bandidos oubaram aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro de uma Casa Lotérica localizada na BR 381, no bairro Nestor Gomes, em, no Norte do Estado . O crime foi por volta das 15h35 desta quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados e invadiram o estabelecimento obrigando as funcionárias a retirar todo o dinheiro do caixa e colocar dentro de uma mochila de cor azul clara. Além do dinheiro, um aparelho celular de um cliente também foi levado.

Acionada, a polícia foi até o local e colheu informações sobre o crime. De acordo com testemunhas, os assaltantes eram morenos e fugiram em uma moto vermelha sem placa.

Após buscas pela região, foi avistado em atitude suspeita dois motociclistas com as mesmas características informadas pelas vítimas. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos fugiram em alta velocidade sendo perseguidos pela viatura policial.

Diante da fuga, foi realizado o acompanhamento dos suspeitos que seguiram em direção a uma mata nas proximidades do KM 35, da BR 381, até chegarem em uma comunidade onde os suspeitos abandonaram as motos e entraram em uma residência. Os assaltantes conseguiram fugir pelos fundos da casa e seguiram para dentro do mato não sendo localizados.

A polícia fez buscas na residência onde os suspeitos tinham entrado e encontraram 12 buchas de substância análoga a maconha, duas armas falsas, 22 pinos utilizados para a venda de crack e um total de R$ 2 mil em dinheiro dentro de uma mochila de cor azul clara, que foi reconhecida pelas funcionárias da Lotérica como sendo a bolsa utilizada no assalto. O restante do dinheiro não foi encontrado. As motos abandonadas estavam com restrição de furto e roubo e foram recolhidas pela polícia.