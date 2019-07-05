Ambulância capota na ES 130 em Montanha

Uma ambulância do município de, nodo Estado, capotou na, entre o distrito de Vinhático e a cidade vizinha de Pinheiros. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h. Além do motorista, também havia duas mulheres dentro do veículo. Nenhum dos três ficou gravemente ferido.

As vítimas foram socorridas por outra ambulância do município e levadas ao Hospital de Montanha. A idosa de 66 anos, que era a paciente atendida, sofreu uma fratura na perna esquerda e precisou ser transferida para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já a acompanhante e o motorista tinham apenas arranhões e receberam alta durante a tarde.