Tragédias na estrada

Acidentes com motos deixam três mortos no Norte do ES

Duas pessoas morreram na cidade de Pinheiros e um homem de 20 anos morreu no município de Linhares, na estrada do Pontal do Ipiranga
Angelo Santos Dias

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 06:25

Acidente em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online
Dois acidentes com moto deixaram três pessoas mortas neste fim de semana, na região Norte do Espírito Santo. Duas pessoas morreram na cidade de Pinheiros e outra em Linhares.
O primeiro acidente aconteceu no sábado (7), na Zona Rural de Pinheiros, onde morreram os jovens Rian Araújo, de 17 anos, e Renan Nascimento de Almeida, de 21 anos. De acordo com informações do pai de Rian, o vaqueiro Josimar de Almeida, a moto onde os dois jovens estavam bateu em um caminhão, quando eles seguiam para a cidade de Montanha. Rian estava de carona na moto.
Acidente em Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online
O segundo acidente aconteceu na madrugada deste domingo (8), por volta de 3h da manhã, na estrada do Pontal do Ipiranga. O homem morto foi identificado como Renan Rocha Januário, 20 anos.
O pai de Renan, Roberto Januário, disse que o filho estava dando carona para um amigo e bateu em uma cerca na beirada da estrada. O amigo de Renan, que ainda não foi identificado, está internado em um hospital de Linhares.

