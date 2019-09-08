Acidentes com motos deixam três mortos no Norte do ES

Dois acidentes com moto deixaram três pessoas mortas neste fim de semana, na região Norte do Espírito Santo. Duas pessoas morreram na cidade de Pinheiros e outra em Linhares.
O primeiro acidente aconteceu no sábado (7), na Zona Rural de Pinheiros, onde morreram os jovens Rian Araújo, de 17 anos, e Renan Nascimento de Almeida, de 21 anos. De acordo com informações do pai de Rian, o vaqueiro Josimar de Almeida, a moto onde os dois jovens estavam bateu em um caminhão, quando eles seguiam para a cidade de Montanha. Rian estava de carona na moto.
O segundo acidente aconteceu na madrugada deste domingo (8), por volta de 3h da manhã, na estrada do Pontal do Ipiranga. O homem morto foi identificado como Renan Rocha Januário, 20 anos.
Acidente com motos deixam três mortos no Norte do ES
O pai de Renan, Roberto Januário, disse que o filho estava dando carona para um amigo e bateu em uma cerca na beirada da estrada. O amigo de Renan, que ainda não foi identificado, está internado em um hospital de Linhares.