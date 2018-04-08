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ES 164

Acidente entre motos deixa um morto e dois feridos em Mantenópolis

Veículos bateram de frente no início da noite deste sábado (7)

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 18:07
Um jovem morreu em um acidente entre duas motos na ES 164, em Mantenópolis, Noroeste do Estado, no início da noite deste sábado (7). Segundo a Polícia Militar (PM), Josias da Silva Ferreira, 24 anos, conduzia um dos veículos e chegou a ser socorrido, mas deu entrada no hospital da cidade já sem vida. Outras duas pessoas também ficaram feridas.
A PM foi chamada às 18h40. Na garupa da moto conduzida por Josias, estava outro jovem de 20 anos. Ele contou aos militares que os dois seguiam para a igreja, no sentido distrito de São José - Mantenópolis. Em um dado momento, foram atingidos de frente por outra motocicleta.
O outro veículo era conduzido por um rapaz de 27 anos. A PM informou que ele estava inconsciente e sofreu fratura exposta no fêmur (osso da coxa) e no pé. No hospital de Mantenópolis, de acordo com o boletim policial, foi constatado que o motociclista também estava alcoolizado. Ele e o carona da outra moto foram transferidos para um hospital em Colatina.

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