Acidente entre motos deixa um morto e dois feridos em Mantenópolis

Um jovem morreu em um acidente entre duas motos na ES 164, em Mantenópolis, Noroeste do Estado, no início da noite deste sábado (7). Segundo a Polícia Militar (PM), Josias da Silva Ferreira, 24 anos, conduzia um dos veículos e chegou a ser socorrido, mas deu entrada no hospital da cidade já sem vida. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

A PM foi chamada às 18h40. Na garupa da moto conduzida por Josias, estava outro jovem de 20 anos. Ele contou aos militares que os dois seguiam para a igreja, no sentido distrito de São José - Mantenópolis. Em um dado momento, foram atingidos de frente por outra motocicleta.