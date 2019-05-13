Acidente com van em Marilândia deixa oito pessoas feridas

Oito pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Caminhos do Campo, na zona rural de, nodo Espírito Santo. Por volta das 6h40 desse domingo (13), uma van tombou às margens da estrada, após o motorista perder o controle do veículo durante uma curva. Entre as vítimas estavam duas crianças, de 9 e 13 anos.