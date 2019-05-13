Acidente com van em Marilândia deixa oito pessoas feridas

Oito pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Caminhos do Campo, na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Por volta das 6h40 desse domingo (13), uma van tombou às margens da estrada, após o motorista perder o controle do veículo durante uma curva. Entre as vítimas estavam duas crianças, de 9 e 13 anos.
As vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos inicialmente para o Pronto Atendimento de Marilândia. De lá, todos foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, outra cidade do Noroeste do Estado.
O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Também não foram encontradas quaisquer irregularidades referentes ao veículo ou à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele. A van havia saído do centro de Marilândia e tinha como destino a comunidade de Alto Liberdade, na Zona Rural do município.
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OUTRO ACIDENTE NO MESMO DIA E RODOVIA
Também durante a manhã desse domingo (12), um jovem de 17 anos morreu em outro acidente na Rodovia Caminhos do Campo, em Marilândia. Pilotando sem habilitação uma moto, José Carlos Cassiano de Oliveira perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, às margens da estrada, na altura do quilômetro 2. O corpo foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.