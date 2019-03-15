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Gravidade

Acidente com três veículos deixa morto e feridos na BR 101

Colisão entre dois carros de passeio e uma van aconteceu no quilômetro 177 da rodovia federal, em Jacupemba, distrito de Aracruz

Publicado em 15 de Março de 2019 às 14:52

Publicado em 

15 mar 2019 às 14:52
Grave acidente deixa um morto e nove feridos no km 177 da BR 101 em Aracruz Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em um grave acidente com três veículos na BR 101, em Aracruz, Região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (15). A colisão envolveu um Volkswagen Gol, um Toyota Corolla e uma van.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a via, o engavetamento aconteceu no quilômetro 177, no distrito de Jacupemba, por volta das 9h30. O trecho foi totalmente interditado para o trabalho das equipes e, a partir das 11h10, o tráfego foi liberado para desvio nos dois sentidos da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve lentidão no trânsito do local.
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Uma pessoa morreu na hora. Já os nove feridos foram atendidos e encaminhados para hospitais da região (uma para a Unimed de Linhares, uma para o Hospital Geral de Linhares, duas para o Hospital Rio Doce em Linhares e cinco para o Hospital São Camilo em Aracruz).
Acidente com três veículos deixa morto e feridos na BR 101
A Eco 101 informou que foram acionadas duas ambulâncias, viatura de inspeção e guincho da concessionária. Além disso, estiveram no local a PRF e o Corpo de Bombeiros para apoio, e a Polícia Civil e IML para trabalho de perícia.

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