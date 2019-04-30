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Noroeste do ES

Acidente com morte na ES 320 em Barra de São Francisco

Vítima era menor de idade e pilotava uma moto; morte foi constatada no local do acidente

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 19:15

Publicado em 

30 abr 2019 às 19:15
Um menor de idade, sem habilitação morreu em um acidente de moto na ES 320, em Barra de São Francisco, Noroeste do Estado. O adolescente colidiu contra um carro por volta das 12h30 desta terça-feira (30), a cerca de oito quilômetro do distrito de Vila Paulista, no interior do município, de acordo com informações da Polícia Militar.
O jovem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na hora. Já o condutor do automóvel foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Por volta das 15h40, a PM ainda estava no local, aguardando a chegada da perícia para retirada do corpo da ES 320. A rodovia segue parcialmente interditada.
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