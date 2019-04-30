Acidente com morte na ES 320 em Barra de São Francisco

Um menor de idade, sem habilitação morreu em um acidente de moto na ES 320, em Barra de São Francisco, Noroeste do Estado. O adolescente colidiu contra um carro por volta das 12h30 desta terça-feira (30), a cerca de oito quilômetro do distrito de Vila Paulista, no interior do município, de acordo com informações da Polícia Militar.
O jovem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na hora. Já o condutor do automóvel foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Por volta das 15h40, a PM ainda estava no local, aguardando a chegada da perícia para retirada do corpo da ES 320. A rodovia segue parcialmente interditada.
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