Doze horas depois, a BR 259 segue parcialmente interditada no quilômetro 35, em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Na noite dessa quarta-feira (30), um caminhão carregado de carvão tombou na curva e deixou uma pessoa ferida. O tombamento ocorreu no sentido Colatina - João Neiva.
Na manhã desta quinta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o local segue parcialmente interditado e pediu que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela via.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo foi socorrido com lesões leves por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Silvio Avidos, localizado em Colatina.
A carreta, que poderá ser apreendida por causa de pneus carecas, vinha de Salinas, em Minas Gerais, e tinha como destino a cidade de João Neiva, no Noroeste do Espírito Santo. A retirada da carga começou a ser feita por volta das 10h desta quinta-feira (31), mas ainda não há previsão da rodovia ser totalmente liberada.
12 horas depois, BR 259 segue parcialmente interditada em Colatina