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Chuva no Rio

Voos com destino ao RJ não conseguem pousar e voltam a Vitória

Além disso, um voo do Rio de Janeiro que chegaria à Vitória no início da manhã foi cancelado

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 12:31

Publicado em 

09 abr 2019 às 12:31
Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Devido ao forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro, alguns voos do Aeroporto de Vitória com destino ao Rio de Janeiro não conseguiram pousar e estão voltando para a Capital capixaba. Além disso, um voo que deveria ter chegado ao aeroporto por volta de 7h20, vindo do Rio de Janeiro, foi cancelado.
> Temporal no Rio de Janeiro deixa ao menos três mortos
Outros dois voos de chegada ao Aeroporto de Vitória, que viriam do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre 9h25 e 9h35, apresentam como status no site da Infraero para que se procure a companhia aérea.Os voos de partida para o RJ estão confirmados.
ES TEM PREVISÃO DE CHUVA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade com a possível rajada de ventos, raios e chuva granizo para todo o Espírito Santo. O alerta é válido até as 23h59 de terça-feira (9). 
Chuva na terça-feira
Incaper prevê mudança nas condições do tempo no Estado. Na região Sul poderá ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 22°C e máxima de 33° nas áreas menos elevadas e mínima de 18° C e máxima de 26 °C nas menos elevadas. Já no Norte, a chuva deve ocorrer na parte tarde.
As temperaturas diminuem e há possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia nas regiões da Grande Vitória e Serrana. Na Grande Vitória a mínima atinge os 23 °C e máxima de 33 °C. Na região Serrana, a temperatura mínima é de 20 °C e máxima de 29°C para as áreas menos elevadas e mínima de 14°C e máxima de 25°C para as mais elevadas.
Em outras regiões do Espírito Santo, as nuvens aparecem durante a tarde, com a chance de pancadas de chuva. Na região Noroeste os termômetros atingem a mínima de 23°C e máxima de 35°C. Já no Nordeste a mínima é de 22 °C e a máxima de 35 °C.
Quarta-feira
Na quarta-feira-feira (10), o tempo deve permanecer instável, com previsão de chuva ao logo do dia. A temperatura diminui em todas as regiões. Confira:
- Sul: Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Já nas mais elevadas,mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.
- Norte: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.
- Grande Vitória: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.
- Serrana: Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já nas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.
- Noroeste: Nas áreas menos elevadas, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.
- Nordeste: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.
 

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