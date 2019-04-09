Voos com destino ao RJ não conseguem pousar e voltam a Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro, alguns voos do Aeroporto de Vitória com destino ao Rio de Janeiro não conseguiram pousar e estão voltando para a Capital capixaba. Além disso, um voo que deveria ter chegado ao aeroporto por volta de 7h20, vindo do Rio de Janeiro, foi cancelado. Devido ao, alguns voos docom destino ao Rio de Janeiro não conseguiram pousar e estão voltando para a Capital capixaba. Além disso, um voo que deveria ter chegado ao aeroporto por volta de 7h20, vindo do Rio de Janeiro, foi cancelado.

Outros dois voos de chegada ao Aeroporto de Vitória, que viriam do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre 9h25 e 9h35, apresentam como status no site da Infraero para que se procure a companhia aérea.Os voos de partida para o RJ estão confirmados.

ES TEM PREVISÃO DE CHUVA

Chuva na terça-feira

Incaper prevê mudança nas condições do tempo no Estado. Na região Sul poderá ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 22°C e máxima de 33° nas áreas menos elevadas e mínima de 18° C e máxima de 26 °C nas menos elevadas. Já no Norte, a chuva deve ocorrer na parte tarde.

As temperaturas diminuem e há possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia nas regiões da Grande Vitória e Serrana. Na Grande Vitória a mínima atinge os 23 °C e máxima de 33 °C. Na região Serrana, a temperatura mínima é de 20 °C e máxima de 29°C para as áreas menos elevadas e mínima de 14°C e máxima de 25°C para as mais elevadas.

Em outras regiões do Espírito Santo, as nuvens aparecem durante a tarde, com a chance de pancadas de chuva. Na região Noroeste os termômetros atingem a mínima de 23°C e máxima de 35°C. Já no Nordeste a mínima é de 22 °C e a máxima de 35 °C.

Quarta-feira

Na quarta-feira-feira (10), o tempo deve permanecer instável, com previsão de chuva ao logo do dia. A temperatura diminui em todas as regiões. Confira:

- Sul: Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Já nas mais elevadas,mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

- Norte: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Grande Vitória: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Serrana: Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já nas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

- Noroeste: Nas áreas menos elevadas, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

- Nordeste: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.