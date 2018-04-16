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Chuva no ES

Volume de água da chuva impressiona na Baía de Vitória

É possível ver carros sobre a Praça Oito, por conta dos alagamentos na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a praça e o Palácio Anchieta

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 12:35
Baía de Vitória na manhã desta segunda-feira (16) Crédito: Reprodução
Até a região do Centro de Vitória, onde não é comum registros de alagamentos, sofre com as consequências das chuvas na manhã desta segunda-feira (16). É possível ver carros sobre a Praça Oito, por conta dos alagamentos na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a praça e o Palácio Anchieta.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
O volume de água que cai na Baía de Vitória, que não está com a maré cheia, também impressiona. No Parque Moscoso, pelo alto, dá para ter uma noção da quantidade de ruas alagadas. Veja nas imagens abaixo.
AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO
BAÍA DE VITÓRIA 
PARQUE MOSCOSO

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