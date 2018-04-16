Volume de água da chuva impressiona na Baía de Vitória

Até a região do Centro de Vitória, onde não é comum registros de alagamentos, sofre com as consequências das chuvas na manhã desta segunda-feira (16). É possível ver carros sobre a Praça Oito, por conta dos alagamentos na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a praça e o Palácio Anchieta.
O volume de água que cai na Baía de Vitória, que não está com a maré cheia, também impressiona. No Parque Moscoso, pelo alto, dá para ter uma noção da quantidade de ruas alagadas. Veja nas imagens abaixo.
AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO
BAÍA DE VITÓRIA
PARQUE MOSCOSO