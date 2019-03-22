Vitória tem mais 200 patinetes elétricos nas ruas

Por conta da adesão dos capixabas aos patinetes elétricos que estão em funcionamento em Vitória desde fevereiro, uma empresa mexicana trouxe mais 200 equipamentos para a Capital esta semana e eles já estão disponíveis para uso em 10 bairros da cidade.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória, os novos patinetes foram trazidos pela empresa Grin e estão em fase de teste. Os equipamentos da startup Yellow continuarão em funcionamento normal.
Para utilizar os patinetes da Grin, basta baixar o aplicativo da empresa. Na tela inicial, um mapa vai indicar os locais de atuação. Ao encontrar um veículo, basta escanear o QR code para destravá-lo. O curso é de R$ 3 para desbloquear o patinete, tendo o primeiro minuto de uso livre e R$ 0,50 por minuto adicional.
Inicialmente, os equipamentos estarão disponíveis nos bairros Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Santa Helena, Bento Ferreira, Praia do Suá e Enseada do Suá, das 6 às 22h. Nestes locais, os patinetes podem circular e estacionar.