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Vitória tem mais 200 patinetes elétricos nas ruas

Os equipamentos são de uma nova empresa que aposta no uso compartilhado do veículo na Capital

Publicado em 21 de Março de 2019 às 23:06

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

21 mar 2019 às 23:06
Novos patinetes elétricos são da cor verde e já estão circulando na cidade Crédito: Diego Alves | PMV
Por conta da adesão dos capixabas aos patinetes elétricos que estão em funcionamento em Vitória desde fevereiro, uma empresa mexicana trouxe mais 200 equipamentos para a Capital esta semana e eles já estão disponíveis para uso em 10 bairros da cidade.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória, os novos patinetes foram trazidos pela empresa Grin e estão em fase de teste. Os equipamentos da startup Yellow continuarão em funcionamento normal. 
> Patinetes elétricos e bicicletas dockless chegam a Vitória
Para utilizar os patinetes da Grin, basta baixar o aplicativo da empresa. Na tela inicial, um mapa vai indicar os locais de atuação. Ao encontrar um veículo, basta escanear o QR code para destravá-lo. O curso é de R$ 3 para desbloquear o patinete, tendo o primeiro minuto de uso livre e R$ 0,50 por minuto adicional. 
Inicialmente, os equipamentos estarão disponíveis nos bairros Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Santa Helena, Bento Ferreira, Praia do Suá e Enseada do Suá, das 6 às 22h. Nestes locais, os patinetes podem circular e estacionar.
Novos patinetes elétricos são da cor verde e já estão circulando na cidade Crédito: Diego Alves | PMV

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