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22,9ºC

Vitória registra a segunda tarde mais fria do ano

O Climatempo apontou que a tarde desta segunda-feira (5) foi a mais fria de 2019, perdendo apenas para a menor máxima do ano, registrada nas tardes de 7 de junho e 18 de julho

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 23:28

Publicado em 

05 ago 2019 às 23:28
Tempo deve continuar frio durante a semana no Espírito Santo, mas recordes não devem ser batidos Crédito: Divulgação | Climatempo
O frio estacionou no Espírito Santo e trouxe um novo segundo lugar para o recorde de temperatura já registrado em Vitória, com máxima de 22,9°C.
De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim do Instituto Climatempo, a tarde desta segunda-feira (5) foi a mais fria de 2019, perdendo apenas para a menor máxima do ano, registrada nas tardes de 7 de junho e 18 de julho, com 22,2ºC.
> Semana começa com frio e ventos fortes no Estado
A meteorologista ainda informa que a tendência é de ligeira elevação da temperatura ainda nesta terça, mas que o sol só volta a "dar o ar da graça" a partir de quinta-feira (8), quando o vento quente volta aparecer pelas manhãs.
FRIO DEVE PERMANECER DURANTE A SEMANA
A frente fria se despediu, mas o friozinho não quis ir embora e deve permanecer no Espírito Santo — pelo menos até o final desta semana. De acordo com meteorologista João Bossa do Climatempo, um sistema vai intensificar os ventos na costa do Estado, trazendo umidade e temperaturas baixas para terras capixabas.
A adversidade que passou por terras capixabas no último final de semana já está na altura do sul da Bahia, mas a circulação de ventos provocadas pelo novo sistema meteorológico de massa de origem polar vai proporcionar formação de áreas de instabilidade no Espírito Santo.

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