Vitória pode ter recorde de frio nesta segunda-feira

A segunda-feira será um dia de grande amplitude térmica na Região Sudeste, com amanhecer frio e tarde relativamente quente e seca. Quem tem problemas respiratórios deve se hidratar mais para compensar a secura do ar.

A previsão é de um dia com muito sol e pouca nebulosidade na Região Sudeste, de forma geral. Ainda pode chover fraco em áreas de Minas Gerais que fazem divisa com o sul da Bahia e no extremo norte do Espírito Santo. A maioria das áreas capixabas têm sol e muitas nuvens.