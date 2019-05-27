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ar frio de origem polar

Vitória pode ter recorde de frio nesta segunda-feira

Não há previsão de chuva na Grande Vitória, apenas no extremo norte do Espírito Santo

Publicado em 

26 mai 2019 às 23:53

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 23:53

Vitória pode ter recorde de frio nesta segunda-feira Crédito: Diego Alves
Vitória e Rio de Janeiro podem ter recorde de frio nesta segunda-feira (27). Segundo o Climatempo, a forte presença do ar frio de origem polar sobre o Sul e o Sudeste do Brasil é a responsável pelo clima mais ameno.
 
A segunda-feira será um dia de grande amplitude térmica na Região Sudeste, com amanhecer frio e tarde relativamente quente e seca. Quem tem problemas respiratórios deve se hidratar mais para compensar a secura do ar.
A previsão é de um dia com muito sol e pouca nebulosidade na Região Sudeste, de forma geral. Ainda pode chover fraco em áreas de Minas Gerais que fazem divisa com o sul da Bahia e no extremo norte do Espírito Santo. A maioria das áreas capixabas têm sol e muitas nuvens.
Com informações do Climatempo

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