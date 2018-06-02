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Parquímetros

Vitória amplia vagas de estacionamento rotativo para mais dois bairros

Enseada e Praia do Suá vão receber 600 vagas, implantadas em três fases

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 11:26
Moradores afirmam que estacionamento rotativo vai gerar mais gastos aos motoristas Crédito: Arquivo
Vitória vai ganhar novas vagas para estacionamento rotativo. Segundo a prefeitura da Capital, os novos bairros contemplados com o sistema serão Praia do Suá e Enseada do Suá.
O rotativo será instalado, principalmente, na região das peixarias da Praia do Suá (veja no mapa). As vias recebem uma grande quantidade de veículos diariamente.
"O estacionamento rotativo com parquímetros permite que uma variedade maior de pessoas consiga estacionar, facilitando o acesso ao espaço público", destacou o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.
Serão 600 vagas implantadas em três fases. A primeira começará nesta próxima semana e contemplará 337 vagas, que devem estar disponíveis a partir de 16 de julho, quando a pintura das ruas, a colocação dos equipamentos e a sinalização estarão concluídos.
Serão atendidas as ruas Padre Antônio Ribeiro Pinto (63 vagas), Almirante Tamandaré (70), Ferreira Coelho (62), Ulisses Sarmento (68) e Neves Armond, na direção da avenida Leitão da Silva, que ganhará 74 vagas. Todas as vias citadas ficam na Praia do Suá.
Já na segunda etapa, as ruas da Enseada do Suá beneficiadas serão: General Câmara, Taciana Abaurre, Vitorino Nunes da Mota e João Batista Parra. Outras vias serão contempladas na terceira fase, após a conclusão da segunda etapa.
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NÚMERO REDUZIDO
A intenção inicial era a criação de 900 vagas, porém, por se tratar de um bairro residencial, a quantidade seria inviável.
Uma equipe do Papo da Cidade visitará em junho instituições públicas, prédios residenciais e comércios na região para informar e orientar os cidadãos sobre a implantação do rotativo.
VAGAS NA CAPITAL
Vitória conta hoje com 5.107 vagas de estacionamento rotativo. Os parquímetros estão em operação também no Centro, no Parque Moscoso, na Praia do Canto, em Santa Lúcia, na Enseada do Suá, em Jardim da Penha, em Bento Ferreira e na Vila Rubim. A meta é chegar ao fim de 2020 com 6.188 unidades.
PAGAMENTO
O usuário paga R$1,20 por até 30 minutos; até 1 hora, R$1,80; até 2 horas, R$ 2,40; e até 3 horas, R$ 3,50. O pagamento pode ser efetuado nos parquímetros ou no aplicativo PicPay.

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