Vídeo: os primeiros momentos após acidente de helicóptero com Hartung

Um vídeo registrado momentos após o acidente com helicóptero em Domingos Martins, nesta sexta-feira (10), mostra a movimentação de bombeiros, além de curiosos, no campo do Incaper. O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, era um dos passageiros da aeronave, A gravação foi feita pelo internauta Aldair Antônio Coelho e enviado ao aplicativo da TV Gazeta.

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No helicóptero, além de Hartung, estava uma pilota, o copiloto e uma mulher, que seria a primeira-dama. A assessoria do governo do Estado foi acionada pela reportagem, mas não deu mais detalhes sobre os ocupantes, trajetória e dinâmica completa do acidente.