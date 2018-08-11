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Helicóptero

Vídeo: os primeiros momentos após acidente de helicóptero com Hartung

A aeronave colidiu contra uma trave durante o procedimento de pouso. 

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 22:24
Um vídeo registrado momentos após o acidente com helicóptero em Domingos Martins, nesta sexta-feira (10), mostra a movimentação de bombeiros, além de curiosos, no campo do Incaper. O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, era um dos passageiros da aeronave, A gravação foi feita pelo internauta Aldair Antônio Coelho e enviado ao aplicativo da TV Gazeta.
> LEONEL XIMENS | 'Foi um susto danado', diz Hartung
ASSISTA!
 
No helicóptero, além de Hartung, estava uma pilota, o copiloto e uma mulher, que seria a primeira-dama. A assessoria do governo do Estado foi acionada pela reportagem, mas não deu mais detalhes sobre os ocupantes, trajetória e dinâmica completa do acidente. 
> GALERIA | Como ficou o helicóptero
As informações são de que a aeronave colidiu contra uma trave durante o procedimento de pouso.

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