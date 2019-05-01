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Em São Paulo

Vídeo mostra resgate de bebê raptado pelo pai no ES

As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil de São Paulo; o bebê passa bem e o pai foi preso

Publicado em 

30 abr 2019 às 23:33

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 23:33

Policial com o pequeno Ravi, no colo Crédito: Reprodução
Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de São Paulo mostra o momento exato do resgate do menino Ravi Pietro, de 10 meses de idade, na tarde desta terça-feira (30). O menino estava desaparecido desde o dia 18 de abril, quando o pai, Rodrigo de Carvalho Pinho, o raptou em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado.
Nas imagens é possível ver a polícia cercando a porta da residência localizada em Jardim Santo André, em São Paulo. Após alguns segundos, os policiais arrombam a porta e pegam a criança que estava com o pai. Assustado, o pequeno Ravi Pietro chora muito. O outro vídeo mostra a prisão de Rodrigo. Os policiais chegam a usar Rodrigo para tentar acalmar a criança. 
Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação
Após o resgate, Rodrigo foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado e deve responder pelo crime de subtração de incapaz.
VEJA VÍDEOS
 
MÃE APÓS NOTÍCIA DE QUE FILHO ESTAVA BEM
Após o resgate, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30).
Segundo a mãe, o delegado Diego Aleluia informou sobre a prisão de Rodrigo Carvalho Pinho e disse que o bebê está bem. Ainda de acordo com Patrícia, ela deve ir a São Paulo nesta quarta-feira (1º). Na última quinta-feira (25), Patrícia deu uma entrevista e falou sobre a dor e a angústia de ter o filho levado pelo ex-companheiro.
Patrícia mora com a mãe, o irmão e a filha mais velha do primeiro casamento, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Ela tinha uma união estável com Rodrigo, com quem teve o Ravi. O pai fazia visita à criança e aproveitou um momento de distração para levar o bebê, que estava sob os cuidados da avó. “Quando nós vimos, ele já estava indo embora já”, revela a avó, Érica Salsenburg Paula.
RELACIONAMENTO CONTURBADO
O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.
> Traficantes e assassinos na lista dos mais procurados pela polícia no ES
Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirar o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.
DELEGADA FALA SOBRE RESGATE DE BEBÊ

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