Vídeo mostra resgate de bebê raptado pelo pai no ES

Policial com o pequeno Ravi, no colo Crédito: Reprodução

Nas imagens é possível ver a polícia cercando a porta da residência localizada em Jardim Santo André, em São Paulo. Após alguns segundos, os policiais arrombam a porta e pegam a criança que estava com o pai. Assustado, o pequeno Ravi Pietro chora muito. O outro vídeo mostra a prisão de Rodrigo. Os policiais chegam a usar Rodrigo para tentar acalmar a criança.

Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação

Após o resgate, Rodrigo foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado e deve responder pelo crime de subtração de incapaz.

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MÃE APÓS NOTÍCIA DE QUE FILHO ESTAVA BEM

Após o resgate, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30).

dor e a angústia de ter o filho levado pelo ex-companheiro. Segundo a mãe, o delegado Diego Aleluia informou sobre a prisão de Rodrigo Carvalho Pinho e disse que o bebê está bem. Ainda de acordo com Patrícia, ela deve ir a São Paulo nesta quarta-feira (1º). Na última quinta-feira (25), Patrícia deu uma entrevista e falou sobre a

Patrícia mora com a mãe, o irmão e a filha mais velha do primeiro casamento, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Ela tinha uma união estável com Rodrigo, com quem teve o Ravi. O pai fazia visita à criança e aproveitou um momento de distração para levar o bebê, que estava sob os cuidados da avó. “Quando nós vimos, ele já estava indo embora já”, revela a avó, Érica Salsenburg Paula.

RELACIONAMENTO CONTURBADO

O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.

Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirar o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.