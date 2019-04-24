Vídeo de baleias perto da Terceira Ponte é antigo

De acordo com o projeto "Amigos da Jubarte", apesar de o registro ser real, não se trata de um fato atual, mas de oito anos atrás. Além disso, a espécie marinha em questão é a baleia franca, um animal que costuma chegar mais próximo da costa. Os responsáveis pela informação chegaram a alertar sobre possível abuso por meio das pessoas que aparecem na imagem: "o condutor da lancha passa muito perto das baleias, em um ato impróprio", alertou Thiago Ferrari, ambientalista e coordenador do projeto.