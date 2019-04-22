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Bela Vista

Vídeo: carro perde freio, desce ladeira e atinge casa em Cariacica

Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo estimado deve ser de mais de R$ 40 mil

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2019 às 15:52
Um carro estacionado em uma ladeira perdeu o freio e atingiu uma casa na Rua Dom Pedro I, no bairro Bela Vista, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (22). Apesar de o veículo ter derrubado o portão de uma casa, prensado o veículo da garagem contra a parede do quarto, que foi derrubada, ninguém ficou ferido.
As câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro desce a ladeira, derruba o portão de uma casa, empurra o veículo que estava na garagem e faz com que a parede do quarto dos moradores fosse derrubada. A dona da casa havia acabado de deitar, depois de levar o filho para a escola.
"De repente eu ouvi um barulho muito alto, eu achei que a casa toda estava caindo em cima de mim. Eu levantei naquele susto, fui ver o que tinha acontecido e vi que o carro entrou no meu quarto. Se meu filho não tivesse ido para a escola, ia pegar meu filho, ia matar eu e meu filho", relata a dona do imóvel.
O carro que invadiu a casa estava estacionado em uma ladeira e o dono do veículo garante que o freio de mão foi puxado. Ele explicou que a esposa dele deixou o carro estacionado lá para que o pai dela usasse, já que ele precisava sair.
"A minha esposa chegou pela manhã, depois de trabalhar a noite toda, encostou o carro para poder deixar com o pai dela, porque ele precisava sair, puxou o freio de mão e deixou o carro estacionado. Passou cerca de 20, 30 minutos, o pessoal apareceu na minha casa para avisar que o meu carro tinha acabado de descer e atingido a casa da nossa vizinha", explica.
A ladeira onde tudo aconteceu fica Rua Dom Pedro Primeiro e dá acesso à Rodovia Leste Oeste. O presidente do Conselho de Segurança Pública da região ressalta que algo ainda pior pode acontecer ali porque até caminhões descem pela ladeira, e a comunidade pede providências.
"Nós já oficializamos a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Cariacica, assim como o DER-ES, mostrando a situação que os moradores estão de pavor porque descem caminhões, além de carros e pedimos ao DER que venha ver com carinho a situação dessa rua porque a qualquer momento pode ter vítima fatal", ressalta
Veja o momento em que tudo acontece
LIVRAMENTO
O irmão do dono da casa atingida conversou com a equipe de reportagem da TV Gazeta e descreveu a situação como um grande susto e que ninguém ter saído ferido foi um livramento.
"Você acordar de manhã e ver que um veículo entrou na sua casa, isso provoca um susto, eles estão em estado de choque. E meu irmão transita aqui na garagem, o carro poderia ter vindo enquanto ele tivesse aqui. E eu quero agradecer à Deus por ter dado esse livramento.
PREJUÍZO
O acidente deixou um prejuízo que deve ser de mais de R$ 40 mil. Só os danos no carro dos moradores ficou em torno de R$ 33 mil. O irmão do dono do imóvel explica que é difícil dizer valores agora, já que tudo vai depender dos materiais necessários, mas com toda a situação, ele explica que o dono do veículo que desceu a ladeira tem ajudado.
"Foi o carro, a casa, o portão, estamos estimando, mas é claro que pode aumentar de acordo com o produto que ele tem que comprar para fazer o revestimento da casa, o portão a gente não sabe e isso é num primeiro momento. O dono do carro está dando toda a assistência ao meu irmão e minha cunhada, ele já tirou tudo daqui, está tudo limpo, ele levou o carro para a oficina, o carro dele tem seguro e o carro do meu irmão deve ter dado perda total. Ele está dando todo o suporte, trazendo cimento para cá, hoje já vão começar a fechar a parede do quarto, já trouxe a pessoa para mexer no portão".
PREFEITURA
Procurada, a Prefeitura de Cariacica afirma que a associação de moradores já tinha feito contato e que uma equipe foi enviada ao local para que sejam feitos os estudos técnicos. A prefeitura disse, ainda, que foram implantadas as mudanças desejadas pelos moradores na Rua Dom Pedro I, como a mão dupla e a sinalização. A prefeitura afirma que é importante que os moradores respeitem o limite de velocidade da rua. Uma equipe da Secretaria de Defesa Social irá ao local para tomar as medidas necessárias.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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