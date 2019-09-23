Ventania perde força e temperaturas caem no ES

Após alerta da Marinha para ventos de até 75 km/h, que chegaram a derrubar o telhado de um quiosque em Vila Velha, a previsão é de que a ventania perca força e se afaste do Estado. Apesar disso, as temperaturas devem cair, trazendo a sensação de frio pela manhã e pela noite de terça-feira (24).
De acordo com Marcelo Pinheiro, meteorologista do Climatempo, poderá haver chuviscos isolados na Grande Vitória pela manhã. "Foi uma frente fria que mudou o tempo e provocou a ventania, mas ela já se afasta na terça. Amanhã o dia terá alta nebulosidade, sendo que no norte do estado pode chover a qualquer hora do dia, com moderada intensidade. As temperaturas esperadas são bem amenas, apesar de o vento diminuir de intensidade, devendo atingir de 30 a 50 km/h", revelou.
TEMPERATURA
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça será de sol entre nuvens no Espírito Santo, com chuva rápida entre a manhã e a tarde nas regiões sul, Grande Vitória e Nordeste.
Na Grande Vitória, a variação térmica encontrará as temperaturas que vão de 18 ºC a 23 ºC.
Já nas áreas altas da região serrana, a mínima prevista é de 11 ºC e a máxima de 18 ºC.