Veja para onde vai cada linha do Transcol do Terminal de Itaparica

Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica será interditado Crédito: Fernando Madeira

As 31 linhas que operam no Terminal de Itaparica serão transferidas para outros terminais, sendo cinco linhas para o Terminal do Ibes, duas na Rodoviária de Vila Velha e 23 no Terminal de Vila Velha.

O terminal será interditado a partir da 0h deste sábado (21), devido a um comprometimento da estrutura do local.

OBS: A linha 600 (T. Itaparica/T. Ibes via Araças), sairá do Terminal do Ibes em direção ao ponto localizado na Rua Seul, em Araças (o mesmo ponto da linha do ônibus seletivo que atende o bairro). Depois, retornará ao Terminal do Ibes.

CONFIRA ABAIXO PARA ONDE CADA LINHA SERÁ TRANSFERIDA:



