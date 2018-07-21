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Interditado

Veja para onde vai cada linha do Transcol do Terminal de Itaparica

As 31 linhas que operam no terminal serão transferidas para o Terminal de Vila Velha, Terminal do Ibes e Terminal Rodoviário de Itaparica

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 22:32
Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica será interditado Crédito: Fernando Madeira
As 31 linhas que operam no Terminal de Itaparica serão transferidas para outros terminais, sendo cinco linhas para o Terminal do Ibes, duas na Rodoviária de Vila Velha e 23 no Terminal de Vila Velha.
O terminal será interditado a partir da 0h deste sábado (21), devido a um comprometimento da estrutura do local.
OBS: A linha 600 (T. Itaparica/T. Ibes via Araças), sairá do Terminal do Ibes em direção ao ponto localizado na Rua Seul, em Araças (o mesmo ponto da linha do ônibus seletivo que atende o bairro). Depois, retornará ao Terminal do Ibes.
>Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica será interditado
CONFIRA ABAIXO PARA ONDE CADA LINHA SERÁ TRANSFERIDA:
 
 

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