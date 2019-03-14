Utilitário de luxo capota após ser atingido por veículo na Praia da Costa

Um carro capotou após ser atingido por outro veículo em um cruzamento na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (14). Um Toyota SW4 foi atingido na Avenida Hugo Musso por um outro carro, de modelo não informado, que saía da Rua Pará em direção à orla da praia.
O acidente aconteceu por volta das 6h40, de acordo com a artesã Mary Beatriz de Azevedo Macedo, de 42 anos, que mora em um edifício de frente para o local do acidente. “O carro (SW4) capotou duas vezes e caiu na calçada daquele jeito. O rapaz estava com a filha e ninguém se machucou, nem do outro veículo”, declarou.
Mary Beatriz acredita que são necessários semáforos para evitar acidentes na Avenida Hugo Musso, segundo ela frequentes por causa da falta de sinalização. “Os motoristas não param nem quando os pedestres estão passando, imagine um carro. É difícil cruzar. Quando não tem sinal, os carros vêm ‘chutados’”, declarou.
A Guarda Municipal de Vila Velha explicou que foi ao local para fazer o atendimento à ocorrência. O trânsito está lento no local. A prefeitura de Vila Velha foi procurada sobre o questionamento da moradora quanto aos semáforos e a reportagem do
Gazeta Online
aguarda um posicionamento.