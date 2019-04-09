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IBGE

Uso de cigarro ou bebida alcoólica reduz entre jovens em Vitória

Dados são de 2015 e comparados com a pesquisa do IBGE feita em 2009, considerando alunos no 9º ano do ensino fundamental

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 21:17

Publicado em 

08 abr 2019 às 21:17
Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que em Vitória o número de alunos de escolas privadas e públicas, matriculados no 9º ano do ensino fundamental, que já fumaram cigarro ou já ingeriram bebida alcoólica diminuiu entre 2009 e 2015.
> Número de usuários de internet cresce 10 milhões em um ano no Brasil
De acordo com o IBGE, em 2009, a porcentagem de alunos do sexo masculino, que já fumaram cigarro pelo menos uma vez, era de 23,6%. Em 2015 caiu para 19,6%. Já entre o sexo feminino, em 2009, era de 27,4%, caindo para 21% em 2015.
ESPÍRITO SANTO
Pesquisas anteriores do PenSE foram realizadas somente em Vitória, o que não permite dados comparativos com o resultado encontrado em 2015, quando o estudo contemplou todo o Estado. 
Os dados de 2015, considerando todo o Estado, mostram que o público feminino é o que teve o maior percentual no uso de bebidas alcoólicas, com 23,6%, comparado a 18,7% de estudantes do sexo masculino.
> Espírito Santo lidera ranking de mortes por consumo de álcool no país
Já no consumo de cigarro, em todo o Estado, quem está com o maior percentual é o público do sexo masculino, com 18,3%. O feminino é de 16,9%.
BULLYING EM VITÓRIA
Na pesquisa realizada em 2015 nas instituições de ensino localizadas na Capital, 56,5% dos alunos, de ambos os sexos, disseram que nunca foram humilhados pelas provocações de colegas de classe. 36,7% responderam que raramente ou às vezes sofrem algum tipo de bullying. Já 6,8% informaram que na maior parte do tempo ou sempre sofrem provocações no ambiente escolar.  
PESQUISA 2019
Entre abril e junho deste ano, o IBGE vai realizar em escolas de diversas cidades do país, a 4ª edição do Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A pesquisa tem como objetivos conhecer e dimensionar fatores de risco e proteção à saúde de adolescentes; subsidiar o monitoramento da saúde dos estudantes do país e orientar ações de saúde destinadas ao grupo populacional.
O PeNSE vai ouvir mais de 187 mil estudantes. No Espírito Santo, serão ouvidos cerca de 8 mil alunos em 177 escolas selecionadas para a pesquisa. 

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