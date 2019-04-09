Uso de cigarro ou bebida alcoólica reduz entre jovens em Vitória

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que em Vitória o número de alunos de escolas privadas e públicas, matriculados no 9º ano do ensino fundamental, que já fumaram cigarro ou já ingeriram bebida alcoólica diminuiu entre 2009 e 2015. Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE), realizado pelo, mostram que emo número de alunos de escolas privadas e públicas, matriculados no 9º ano do ensino fundamental, que já fumaram cigarro ou já ingeriram bebida alcoólica diminuiu entre 2009 e 2015.

De acordo com o IBGE, em 2009, a porcentagem de alunos do sexo masculino, que já fumaram cigarro pelo menos uma vez, era de 23,6%. Em 2015 caiu para 19,6%. Já entre o sexo feminino, em 2009, era de 27,4%, caindo para 21% em 2015.

ESPÍRITO SANTO

Pesquisas anteriores do PenSE foram realizadas somente em Vitória, o que não permite dados comparativos com o resultado encontrado em 2015, quando o estudo contemplou todo o Estado.

Os dados de 2015, considerando todo o Estado, mostram que o público feminino é o que teve o maior percentual no uso de bebidas alcoólicas, com 23,6%, comparado a 18,7% de estudantes do sexo masculino.

Já no consumo de cigarro, em todo o Estado, quem está com o maior percentual é o público do sexo masculino, com 18,3%. O feminino é de 16,9%.

BULLYING EM VITÓRIA

Na pesquisa realizada em 2015 nas instituições de ensino localizadas na Capital, 56,5% dos alunos, de ambos os sexos, disseram que nunca foram humilhados pelas provocações de colegas de classe. 36,7% responderam que raramente ou às vezes sofrem algum tipo de bullying. Já 6,8% informaram que na maior parte do tempo ou sempre sofrem provocações no ambiente escolar.

PESQUISA 2019

Entre abril e junho deste ano, o IBGE vai realizar em escolas de diversas cidades do país, a 4ª edição do Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A pesquisa tem como objetivos conhecer e dimensionar fatores de risco e proteção à saúde de adolescentes; subsidiar o monitoramento da saúde dos estudantes do país e orientar ações de saúde destinadas ao grupo populacional.