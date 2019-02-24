Unidos de Jucutuquara encerra os desfiles no Sambão do Povo

Sétima escola a desfilar, a Unidos de Jucutuquara encerrou o desfile no Sambão do Povo. Já era 05h58 quando a agremiação entrou na avenida. A verde, vermelho e branco trouxe para a passarela do samba a história do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, com o enredo "O rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo".
A escola teve problemas para entrar com todos os carros alegóricos na pista e, por isso, muitos buracos se formaram ao longo do desfile.
O carro abre alas retratou o momento em que Bispo se declarou enviado de Deus. Cristo crucificado, o presépio natalino, anjos e o céu estavam presentes na alegoria. O segundo carro retratou um grande tabuleiro de xadrez.
A bateria estava vestida de marinheiro e tinha à frente a rainha, Schyrley Moura e o rei, Leonardo Bremenkamp, que arrancaram aplausos do público presente no sambão.
A Coruja da Jucutuquara, símbolo da agremiação, estava de anjo e encerrou o desfile às 07h. Por causa dos atrasos e problemas nos carros, a escola teve de correr para não estourar muito o tempo. A agremiação fez o tempo de 62 min e 24 seg.