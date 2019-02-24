Unidos de Jucutuquara encerra os desfiles no Sambão do Povo

Carro abre alas da Unidos de Jucutuquara Crédito: Fábio Vicente

Sétima escola a desfilar, a Unidos de Jucutuquara encerrou o desfile no Sambão do Povo. Já era 05h58 quando a agremiação entrou na avenida. A verde, vermelho e branco trouxe para a passarela do samba a história do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, com o enredo "O rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo".

A escola teve problemas para entrar com todos os carros alegóricos na pista e, por isso, muitos buracos se formaram ao longo do desfile.

O carro abre alas retratou o momento em que Bispo se declarou enviado de Deus. Cristo crucificado, o presépio natalino, anjos e o céu estavam presentes na alegoria. O segundo carro retratou um grande tabuleiro de xadrez.

Casal de mestre sala e porta bandeira da Unidos de Jucutuquara Crédito: Fábio Vicente

A bateria estava vestida de marinheiro e tinha à frente a rainha, Schyrley Moura e o rei, Leonardo Bremenkamp, que arrancaram aplausos do público presente no sambão.