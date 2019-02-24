Unidos da Piedade aposta nos gatos para acabar com jejum de títulos

Unidos da Piedade Crédito: Pedro Cunha

Tentando acabar com mais de 30 anos sem títulos no carnaval capixaba, a Unidos da Piedade levou à avenida o enredo "Feliz Catus - Sagrados e Mal Ditos", enchendo a passarela do samba de gatos e contando toda a saga dos felinos na história da civilização. Desde os egípcios, passando pelos piratas e a igreja católica na idade média, até os dias atuais, a agremiação trouxe ao Sambão do Povo a história dos gatos, através de muitos personagens.

Nas 20 alas da escola, os foliões puderam conferir Gatos Persas, Gatos Pretos e até figuras famosas do entretenimento representadas pelo bicho, como o Gato de Botas e os ThunderCats. O gato como amuleto dos piratas e perseguido durante a Idade Média pela Igreja Católica também ganharam destaque em grandes carros alegóricos que trouxeram luxo ao desfile.

Um dos ícones do morro da Piedade, o sambista Edson Papo Furado marcou presença em um tripé que representava o Gato da Sorte no Japão e arrancou aplausos das lotadas arquibancadas do Sambão do Povo.

Unidos da Piedade Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta

A comunidade da Piedade também foi representada no desfile. Uma das alegorias trouxe o bairro para a avenida, com a estrutura de casas e outros locais marcantes do bairro, como os conhecidos 'Bar da Zilda' e o 'Bar do Gegê'. A ideia era de receber os gatos e pedir paz para a comunidade que passou por recentes episódios de violência.

Após a passagem pelo Sambão, o segundo casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da agremiação, Rodrigo e Andressa, destacaram, em entrevista à TV Gazeta, que o desfile foi para selar a paz no morro da Piedade.

Unidos da Piedade Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta