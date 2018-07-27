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Atividades suspensas

Ufes fica sem energia após tentativa de roubo de cabos

A Ufes informa que a ação criminosa aconteceu por volta de 5h desta sexta-feira (27). Dois suspeitos foram presos pela PM

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 12:20
Cartaz na biblioteca da Ufes de Goiabeiras, em Vitória Crédito: Luísa Torre
Após uma tentativa de furto de cabos, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou sem energia e suspendeu atividades nesta sexta-feira (27). Dois suspeitos de tentar furtar os cabos foram presos pela Polícia Militar após se queimarem durante um curto-circuito. 
A Ufes informa que a tentativa de furto aconteceu por volta de 5h desta sexta (27), e que a ação criminosa provocou uma explosão no ponto de entrada de energia da EDP Escelsa para a universidade. 
A PM foi acionada e dois homens envolvidos na ação foram presos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, por terem sofrido queimaduras durante a ação.
A EDP também foi acionada, como explica a Administração, e desligou a energia que alimenta a universidade para que a equipe de manutenção das redes elétricas da Prefeitura Universitária analise a extensão dos danos e realize os reparos. 
Por volta das 17h30, a Prefeitura Universitária informou que o fornecimento de energia foi restabelecido no campus de Goiabeiras. 
Ufes fica sem energia após tentativa de roubo de cabos
 

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