Ufes fica sem energia após tentativa de roubo de cabos

Cartaz na biblioteca da Ufes de Goiabeiras, em Vitória Crédito: Luísa Torre

Após uma tentativa de furto de cabos, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou sem energia e suspendeu atividades nesta sexta-feira (27). Dois suspeitos de tentar furtar os cabos foram presos pela Polícia Militar após se queimarem durante um curto-circuito.

A Ufes informa que a tentativa de furto aconteceu por volta de 5h desta sexta (27), e que a ação criminosa provocou uma explosão no ponto de entrada de energia da EDP Escelsa para a universidade.

A PM foi acionada e dois homens envolvidos na ação foram presos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, por terem sofrido queimaduras durante a ação.

A EDP também foi acionada, como explica a Administração, e desligou a energia que alimenta a universidade para que a equipe de manutenção das redes elétricas da Prefeitura Universitária analise a extensão dos danos e realize os reparos.

Por volta das 17h30, a Prefeitura Universitária informou que o fornecimento de energia foi restabelecido no campus de Goiabeiras.

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