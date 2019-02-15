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Três irmãs de Cariacica engravidam quase ao mesmo tempo

As três surpreenderam os pais com a novidade, quase ao mesmo tempo, de que três netinhos estão a caminho
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 fev 2019 às 18:00

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 18:00

Respectivamente, Rosiane, Keyd e Rose, as três irmãs de Cariacica que engravidaram ao mesmo tempo sem planejar Crédito: Arquivo pessoal
Sofia, Ásafe e Alice. Esses são os nomes dos bebês que estão a caminho - e as mamães são três irmãs do município de Cariacica: Rosiane Grazielly de Souza Ribeiro, Keyd de Souza Carneiro e Rose Souza de Souza. As três surpreenderam os pais com a novidade, quase ao mesmo tempo, de que três netinhos estão a caminho.
> Dicas para desenvolver a cultura da prevenção nos filhos
A primeira notícia chegou em agosto, mês em que os pais das três irmãs receberam a informação de Rosiane com muita surpresa e alegria. Já em outubro, foi Keyd quem revelou: também estava grávida e com seis semanas. Como se já não fosse muita sincronia duas irmãs grávidas ao mesmo tempo, Rose revelou em novembro que também daria um netinho aos pais em breve.
Ela conta que a gravidez tripla não foi planejada, e caracterizou o fato como "pura coincidência". "A primeira ficou grávida, ela vai 'ganhar' em abril. Passaram dois meses, minha outra irmã descobriu. Em menos de 10 dias, também vi que estava grávida. Ninguém acreditou!", disse.
> Três irmãs de Fundão engravidam ao mesmo tempo sem combinar
Para provar que estava grávida também, Rose precisou mostrar o teste de gravidez para os pais, que receberam a notícia com a maior felicidade do mundo. "Foi um susto e uma surpresa. É engraçado que nós éramos as únicas que não tinham filhos", disse.
Em uma família de seis mulheres, Rosiane, Keyd e Rose eram as únicas que não tinham filhos, mas parece que essa história mudou. Em breve, os pais das três vendedoras de Cariacica terão a casa cheia aos domingos e feriados. "Estamos muito felizes e a expectativa é bem grande", finalizou a vendedora.
AS IRMÃS
- Rosiane Grazielly Ribeiro, vendedora, tem 28 anos, está com 7 meses e será mamãe da Sofia;
- Keyd de Souza Carneiro, vendedora, tem 35 anos, está com 6 meses e será mamãe do Ásafe;
- Rose Souza de Souza, vendedora, tem 36 anos, está com 5 meses e será mamãe da Alice.

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