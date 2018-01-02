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Vitória

Três homens são internados com intoxicação após comerem baiacu

Um deles chegou a ficar na UTI. Peixe tem uma substância tóxica que pode matar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 22:04

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 22:04

Dois pacientes intoxicados foram levados para hospital na Serra Crédito: Oliveira Alves / TV Gazeta
Pelo menos três homens tiveram intoxicação depois de comerem baiacu em Vitória, na tarde deste domingo (31). Eles participavam de uma confraternização em um bar quando comeram o peixe. A comida teria sido oferecida por um dos convidados, e não servida pelo bar. 
Duas vítimas foram internadas no hospital Dório Silva, na Serra. Uma delas chegou a ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), segundo a esposa, Lucélia Moreira de Pinho. Agora, de acordo com Lucélia, ele está no quarto em observação.
Ele estava com o corpo todo tremendo, suava frio. Ele chegou em casa, tomou um banho e deitou. Quando ele acordou, acordou todo dormente. Eu fiquei assustada, relatou a esposa.
A irmã do outro paciente, Rosana Luz, disse que ele foi levado para atendimento médico depois de ter dormência no corpo. A família ainda não sabe o estado de saúde dele.
A gente ficou sabendo que ele comeu o peixe no bar. Ele começou a reclamar que estava passando mal. A gente entrou em desespero. O médico disse que não tinha o que fazer, que dependia da reação do corpo, e que ele poderia morrer em 24h, contou Rosana.
O terceiro homem que teve intoxicação foi atendido no Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, em Vitória, e transferido para o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
Os dois internados no Dório Silva não se conhecem, de acordo com a família, apenas estavam confraternizando no mesmo grupo de pessoas. A pessoa que supostamente levou o peixe, considerado venenoso, não foi identificada pela reportagem.
PERIGOSO
O baiacu contém uma substância extremamente tóxica, explicou o médico Marco Antônio Viana Barcelos. Esse veneno fica nas vísceras e na pele do animal, partes que são retiradas durante o preparo para consumo. No entanto, uma pequena quantidade que fique no peixe é suficiente para causar prejuízos à saúde.
É um peixe muito famoso e muito temido por algumas pessoas. É um peixe que, as estatísticas mostram, leva à morte em média 30 pessoas por ano, disse.
A Gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, Gabriela Almeida, disse que a venda de baiacu não é proibida, mas é necessário ter muito cuidado desde a pesca até o preparo do peixe, já que ele contém uma substância tóxica.

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