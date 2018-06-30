Três escolas do Espírito Santo estão entre as 100 melhores do Brasil

Estudantes da escola São Domingos, em Vitória, durante aula em laboratório Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/DIVULGAÇÃO

Três escolas do Espírito Santo estão no ranking das 100 melhores do país. Os dados têm por base o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo MEC em 2017, e foram mapeados por uma ferramenta do jornal Folha de S.Paulo. O colégio Leonardo da Vinci, a escola São Domingos e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vitória são as instituições capixabas mais bem posicionadas no levantamento feito em um universo de 6.499 escolas, sendo 5.227 públicas e 1.272 privadas.

O Leonardo da Vinci ficou em 48º, a São Domingos em 56º e o Ifes de Vitória, em 63º, em relação às escolas de todo país. Esse resultado levou em conta apenas os colégios que tiveram no Enem pelo menos 61 estudantes no 3º ano  grupo que se aproxima da realidade das escolas brasileiras, que têm, em média, 82 alunos na última série do Ensino Médio, segundo a Folha. Além disso, as posições são referentes às médias dos alunos nas provas objetivas do Enem (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

Sofia, Ricardo, Arthur e Manuela são estudantes do Leonardo da Vinci: orgulho Crédito: Fernando Madeira

Em relação à redação, no ranking nacional, o Leonardo da Vinci ficou em 11º. A São Domingos alcançou a 56ª posição, e o Ifes, a 229ª.

As três instituições capixabas que aparecem com destaque entre as 100 primeiras colocadas do país também ocupam os três primeiros lugares, respectivamente, quando analisado apenas o cenário no Espírito Santo.

O resultado é motivo de orgulho para o coordenador pedagógico do Ensino Médio do Leonardo da Vinci, Marcos Cardoso. Segundo ele, o fator que contribui para o bom desempenho dos alunos é a perspectiva cultural que é valorizada na escola. A gente recebeu a notícia com muita alegria, apesar de já esperarmos nossa colocação porque a gente tem a mantido nos últimos anos.

Matheus, Iesa, Lucas e Bianca estudam no Ifes de Vitória: comemoração Crédito: Fernando Madeira

Já o diretor da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, atribui o sucesso aos alunos, aos profissionais da escola e aos familiares dos estudantes. Não é fácil trabalhar com a educação e isso nos deixa orgulhosos.

O diretor-geral do Ifes de Vitória, Hudson Cogo, diz que o resultado mostra que nosso trabalho vem dando certo. Não é nosso objetivo preparar o aluno apenas para o Enem. Nosso objetivo é alcançar uma educação integral, reforça.

ESTUDANTES

Entre os alunos das escolas que se destacaram o clima também era de festa e comemoração na sexta-feira (29).

Manuela Fonseca Arantes, 17, estuda no Leonardo da Vinci desde os 2 anos de idade e diz que o resultado já era esperado. Estudamos muito e temos professores maravilhosos, destacou.

Estudante do Ifes de Vitória, Iesa Venturin, 18, diz que agora espera honrar o nome da escola no futuro. É incrível estudar no Ifes porque sabemos que a realidade de outras escolas públicas não é essa.