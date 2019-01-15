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Vitória-Minas

Trem de Passageiros não circulará no Espírito Santo nesta terça-feira

A interrupção do trajeto é devido a interdição da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) em Baixo Guandu
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 jan 2019 às 23:35

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 23:35

Trem de passageiros da Vale - Vitória Minas Crédito: Divulgação/Vale
O Trem de Passageiros não circulará no Espírito Santo nesta terça-feira (15) devido a interdição da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). A estrada de ferro está bloqueada por um grupo de manifestantes desde a manhã desta segunda-feira (14) em protesto no trecho de Baixo Guandu, região Noroeste do Estado. O trem circulará apenas nos dois sentidos entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais.
Nesta segunda-feira, para garantir a viagem das pessoas a bordo do Trem de Passageiros que seguiam em direção ao Espírito Santo, a Vale fez o baldeio em ônibus alugados pela empresa, atrasando a chegada ao destino final.
A Vale informou que passageiros com viagens marcadas para esta terça-feira para locais que não serão atendidos poderão reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, devem se dirigir, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.
PROTESTO
O protesto começou na manhã desta segunda-feira, por volta das 9 horas. Pescadores e vendedores de peixe que dependiam do rio para trabalhar afirmam que muitos profissionais ainda não receberam a indenização pelos prejuízos causados pela tragédia ambiental, que aconteceu em novembro de 2015. Uma barragem da mineradora rompeu em Mariana (MG) e a lama de rejeitos invadiu o Rio Doce.
O OUTRO LADO
A Fundação Renova, responsável por gerenciar os recursos para a recuperação das áreas atingidas e ressarcimento dos moradores e trabalhadores prejudicados, informou que desde 2015 já foram pagos R$ 1,3 bilhão em indenizações e auxílio financeiro emergencial a mais de 26 mil pessoas. Além disso, garantiu que quem tem direito vai continuar recebendo os benefícios.
Por meio de nota, a Vale disse que a repudia quaisquer manifestações que interfiram no direito de ir e vir, como a que está em andamento em Baixo Guandu. "A paralisação de ferrovia é crime e um risco à segurança de passageiros, empregados e terceiros. A ação está interferindo na circulação do trem de passageiros que saiu de Belo Horizonte em direção ao Espírito Santo".
Além de cerca de 2 mil passageiros diários, a EFVM é responsável pelo transporte de minério de ferro, combustíveis, grãos, aço entre outros produtos.

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