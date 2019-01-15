Trem de Passageiros não circulará no Espírito Santo nesta quarta (16)

* Atualização
O Trem de Passageiros continuará não circulando no Espírito Santo nesta quarta-feira (16) devido à interdição da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). O bloqueio, iniciado às 11h da segunda-feira (14), ocorre devido à paralisação organizada por manifestantes em Baixo Guandu, município localizado no Noroeste do Estado, reivindicando indenização pela tragédia ambiental de 2015. O trem terá circulação limitada ao trajeto entre Belo Horizonte e Governador Valadares.
A exclusão do trecho que passa pelo Espírito Santo afeta mais de 1,2 mil passageiros. Segundo informações da Vale, a cada 24 horas sem operar, a ferrovia deixa de movimentar o equivalente à carga de 11,8 mil carretas de produtos diversos, como minério de ferro, combustível, carvão, grãos e fertilizantes, os quais atendem a indústrias de dentro e fora do estado ou que têm como destino o mercado externo.
A empresa de mineração informou ainda que os passageiros prejudicados poderão reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem. Para tanto, basta que o comprador se dirija, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Apesar da linha ter sido liberada na noite desta terça-feira (15), após uma decisão judicial, a Vale afirmou que a circulação de trem no Estado só vai ocorrer na quinta-feira (17), pois o veículo não vai chegar a tempo da estação ferroviária, na quarta-feira (16).