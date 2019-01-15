Trem de Passageiros não circulará no Espírito Santo nesta quarta (16)

Trem de Passageiros não circulará no ES nesta quarta-feira (16) Crédito: Agência Vale/divulgação

* Atualização

A exclusão do trecho que passa pelo Espírito Santo afeta mais de 1,2 mil passageiros. Segundo informações da Vale, a cada 24 horas sem operar, a ferrovia deixa de movimentar o equivalente à carga de 11,8 mil carretas de produtos diversos, como minério de ferro, combustível, carvão, grãos e fertilizantes, os quais atendem a indústrias de dentro e fora do estado ou que têm como destino o mercado externo.

A empresa de mineração informou ainda que os passageiros prejudicados poderão reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem. Para tanto, basta que o comprador se dirija, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas.