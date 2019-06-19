Trecho da BR 101 e BR 262 parcialmente interditado para obras em Viana

Eco101 realiza operação para içamento de vigas Crédito: Divulgação | ECO 101

Viana, que fica no cruzamento entre a BR 101 e BR 262, será realizado neste fim de semana. Segundo a Eco101, durante o período da obra, o trânsito na região terá pequenas interdições de 15 minutos para o transporte das estruturas. O içamento das vigas do novo viaduto do Trevo de, que fica no cruzamento entre a, será realizado neste fim de semana. Segundo a Eco101, durante o período da obra, o trânsito na região terá pequenas interdições de 15 minutos para o transporte das estruturas.

Os trabalhos vão ocorrer no sábado, das 6h às 18h, e no domingo, das 6h às 16 horas. As vigas possuem cerca de 40 metros de comprimento e pesam 170 toneladas cada. Para o içamento das estruturas serão posicionados quatro guindastes de grande porte.

De acordo com o diretor superintendente da concessionária, Jeancarlo Mezzomo, as vigas já estão fabricadas e se encontram no km 305, dentro do pátio onde são produzidos os elementos pré-moldados.

“O transporte desses materiais será feito por meio de carretas especiais e não irá interferir significativamente no tráfego por estarem próximas ao içamento. É preciso salientar que todas as estruturas de apoio necessárias para receber as vigas já estão concluídas. Após esta etapa, inicia-se a construção da plataforma da pista por onde os veículos irão trafegar”, finalizou.