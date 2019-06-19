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Içamento de vigas

Trecho da BR 101 e BR 262 parcialmente interditado para obras em Viana

Segundo a Eco101, durante o período da obra - que acontece neste fim de semana - o trânsito na região terá pequenas interdições de 15 minutos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jun 2019 às 19:16

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 19:16

Eco101 realiza operação para içamento de vigas Crédito: Divulgação | ECO 101
O içamento das vigas do novo viaduto do Trevo de Viana, que fica no cruzamento entre a BR 101 e BR 262, será realizado neste fim de semana. Segundo a Eco101, durante o período da obra, o trânsito na região terá pequenas interdições de 15 minutos para o transporte das estruturas. 
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Os trabalhos vão ocorrer no sábado, das 6h às 18h, e no domingo, das 6h às 16 horas. As vigas possuem cerca de 40 metros de comprimento e pesam 170 toneladas cada. Para o içamento das estruturas serão posicionados quatro guindastes de grande porte.
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De acordo com o diretor superintendente da concessionária, Jeancarlo Mezzomo, as vigas já estão fabricadas e se encontram no km 305, dentro do pátio onde são produzidos os elementos pré-moldados.
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“O transporte desses materiais será feito por meio de carretas especiais e não irá interferir significativamente no tráfego por estarem próximas ao içamento. É preciso salientar que todas as estruturas de apoio necessárias para receber as vigas já estão concluídas. Após esta etapa, inicia-se a construção da plataforma da pista por onde os veículos irão trafegar”, finalizou. 
Eco101 realiza operação para içamento de vigas Crédito: Divulgação | ECO 101

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