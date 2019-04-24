Tráfego na BR 101 será desviado para intervenções em viaduto de Viana

Trecho do quilômetro 302 da BR 101, em Viana, próximo ao bairro Universal Crédito: José Carlos Schaeffer

Motoristas que trafegam pela BR 101 , em Viana , devem ficar atentos. O fluxo de veículos no quilômetro 302, próximo ao bairro Universal, será desviado nesta quinta-feira (25) para a concretagem do tabuleiro da lage superior de um dos viadutos em construção no município. A obra faz parte da duplicação da rodovia entre as cidades de Viana e Guarapari

A intervenção está prevista para acontecer das 7h às 18h. Durante esse período, o tráfego seguirá pelas alças de acesso do futuro viaduto. A Eco101 , concessionária que administra a via, informou que o trecho será sinalizado para orientar os condutores. Após o término dos serviços, a empresa fará implementação de dispositivos de proteção e a pavimentação sobre a estrutura e afirma que o estreitamento de pista é necessário para garantir a segurança dos usuários da rodovia.

OBRAS DE DUPLICAÇÃO

As obras de duplicação da BR 101, entre os municípios de Viana e Guarapari, começaram em maio de 2018 e a previsão para o término dos serviços é dezembro de 2019. O trecho abrange 30 quilômetros de extensão e contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

Em Viana, estão em andamento as construções de quatro viadutos:

- quilômetro 298 e 298,5 - próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia;

- quilômetro 302 – na altura do bairro Universal;

- quilômetro 305 – localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal.

Já em Guarapari, são dois:

- quilômetro 321, em Amarelos;

- quilômetro 335, no trevo de Guarapari.