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Tráfego na BR 101 será desviado para intervenções em viaduto de Viana

A obra faz parte da duplicação da rodovia entre as cidades de Viana e Guarapari

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:13

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:13
Trecho do quilômetro 302 da BR 101, em Viana, próximo ao bairro Universal Crédito: José Carlos Schaeffer
Motoristas que trafegam pela BR 101, em Viana, devem ficar atentos. O fluxo de veículos no quilômetro 302, próximo ao bairro Universal, será desviado nesta quinta-feira (25) para a concretagem do tabuleiro da lage superior de um dos viadutos em construção no município. A obra faz parte da duplicação da rodovia entre as cidades de Viana e Guarapari.
A intervenção está prevista para acontecer das 7h às 18h. Durante esse período, o tráfego seguirá pelas alças de acesso do futuro viaduto. A Eco101, concessionária que administra a via, informou que o trecho será sinalizado para orientar os condutores. Após o término dos serviços, a empresa fará implementação de dispositivos de proteção e a pavimentação sobre a estrutura e afirma que o estreitamento de pista é necessário para garantir a segurança dos usuários da rodovia.
> Estrutura de viaduto preocupa quem passa pela rodovia do Contorno
OBRAS DE DUPLICAÇÃO
As obras de duplicação da BR 101, entre os municípios de Viana e Guarapari, começaram em maio de 2018 e a previsão para o término dos serviços é dezembro de 2019. O trecho abrange 30 quilômetros de extensão e contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.
Em Viana, estão em andamento as construções de quatro viadutos:
- quilômetro 298 e 298,5 - próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia;
- quilômetro 302 – na altura do bairro Universal;
- quilômetro 305 – localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal.
Já em Guarapari, são dois:
- quilômetro 321, em Amarelos;
- quilômetro 335, no trevo de Guarapari.
Além disso, a obra inclui a construção da nova ponte e reforma da existente sobre o Rio Jucu e serviços de terraplanagem e pavimentação da rodovia.

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