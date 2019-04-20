Terço gigante é erguido para Festa da Penha 2019 Crédito: Fernando Madeira

Festa da Penha: o tradicional terço gigante. Há 20 anos ele é colocado entre as palmeiras do Campinho, sempre no período em que se inicia as festividades em devoção à Nossa Senhora da Penha, que começa neste domingo de Páscoa (21). Na manhã deste sábado (20) foi erguido no Campinho do Convento um dos principais símbolos da: o tradicional terço gigante. Há 20 anos ele é colocado entre as palmeiras do Campinho, sempre no período em que se inicia as festividades em devoção à Nossa Senhora da Penha, que começa neste domingo de Páscoa (21).

Your browser does not support the audio element. Tradicional terço da Festa da Penha é erguido no Campinho do Convento

Todos os anos é transmitido através do terço um ensinamento ou tradição da Igreja Católica. Uma espécie de catequese através do objeto de devoção. Segundo o médico Osmar Salles, que é o idealizador do terço, uma medalha com a logomarca oficial da festa foi colocada no terço a pedido do próprio Convento. Salles destaca que o papel da festa este ano destaca o momento da anunciação, quando Maria se despoja completamente e aceita o plano de Deus em sua vida.

"O pedido especial do Convento serviu para fazer uma linguagem única, considerando que a primeira frase que Maria fala, em anuência ao chamado de Deus para a maternidade divina é 'Eis aqui a serva do Senhor'. Se coloca totalmente humilde e confiante com aquilo que ela nem sabia como seria. Ela não se preocupou com aquilo que viria, totalmente se colocou nas mãos de Deus, aceitou o plano", conta Salles.

Terço gigante é erguido para Festa da Penha 2019 Crédito: Fernando Madeira

O terço, que este ano está pesando cerca de 50 kg e conta com mais 5 mil flores de EVA em sua composição, foi erguido pelo Corpo de Bombeiros. Por conta do peso e das lâmpadas de LED, foi necessário subir com a peça por partes. Trabalho que foi abrilhantado pela apresentação da banda de congo e que surpreendeu até o frei Paulo Roberto, guardião do Convento.

"Foi uma coincidência muito feliz, enquanto o terço estava sendo erguido, os tambores do congo tocando. É bom que se diga, eles ficam silenciados durante os 40 dias da quaresma, essa é a primeira vez que eles estão tocando", revelou o frei.

A aposentada Laura Venturini é devota da Virgem das Alegrias e visitou o Convento pela manhã. Ela aproveitou para acompanhar a instalação do terço e se emocionou com o trabalho dos Bombeiros no local. Dona Laura destaca que este é um momento de gratidão à todo amor que Nossa Senhora tem pela humanidade.

"Pra mim é muito importante, não tem nem explicação. Uma gratidão. É uma coisa tão linda que Nossa Senhora tem pela humanidade. As pessoas não reconhecem, não sabem, mas é muito lindo, estou muito emocionada."

A Festa da Penha 2019 acontece entre os dias 21 e 29 de abril e tem como temática a passagem bíblica de Lucas (1,38) "Eis aqui a serva do Senhor", com uma programação de missas, romarias, vigílias e apresentações culturais.