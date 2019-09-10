Tiros em bar de Cariacica: motorista envolvido em confusão é autuado

Motorista do carro foi autuado por tripla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

A Polícia Civil atuou Paulo Fhilipe da Silva Santos, de 25 anos, envolvido no tiroteio que resultou na morte de Aldair Sousa de Alomba Domingos, de 21 anos, e deixou outros quatro feridos na madrugada desta terça-feira (10), em um bar de Cariacica.

Paulo Fhilipe foi um dos atingidos durante o tiroteio e segue internado sob escolta. Segundo nota da Polícia Civil "Paulo Fhilipe da Silva Santos, de 25 anos, foi autuado em flagrante por tripla tentativa homicídio qualificada por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima. Após receber alta hospitalar ele será encaminhado ao DHPP, e posteriormente será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)”.

Your browser does not support the audio element. Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular

Relembre o caso

Aldair e Paulo Fhilipe chegaram ao estabelecimento, na Rua Avelino Domingos, em Campo Grande, por volta de 1h30 desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, os dois estariam consumindo drogas. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento inadequado dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.

Os dois voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM - de folga - que estavam no local revidaram a ação e o carro foi atingido por diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, na barriga, no pescoço e no tornozelo.

Paulo Fhilipe conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas Aldair não resistiu aos ferimentos e acabou morto dentro do carro.

O que diz a PM

Além do inquérito da Polícia Civil, os policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou em uma morte e deixou quatro pessoas feridas, também vão responder a um Inquérito Policial Militar (IPM).

Informações preliminares confirmadas pelo tenente Sanderley, do 7º Batalhão da Polícia Militar, de Cariacica, dão conta de que os soldados estavam na festa quando dois clientes chegaram com comportamentos inadequados e foram advertidos pelos seguranças.

“Essas pessoas realizaram algumas ações inadequadas e implicaram com alguns frequentadores. Depois se retiraram do estabelecimento por conta, preliminarmente, da exigência da equipe de segurança. Retornaram de posse de arma de fogo e realizaram disparos em desfavor dos frequentadores e dos policiais militares”, disse.

Questionado sobre um novo tiroteio que teria acontecido durante a prisão de um suspeito, na Avenida Expedito Garcia, o oficial da PM disse que informações específicas relacionadas às circunstâncias do caso serão apresentadas após a conclusão dos inquéritos.

“Esse segundo momento será objeto de investigação, sobretudo, numa circunstância pericial, e também de avaliação e análise qualitativa das imagens que provavelmente estarão disponíveis para as equipes."

As armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para a perícia da Polícia Civil.

“A legislação brasileira permite e autoriza o policial militar portar sua arma de fogo em qualquer circunstância. Então não há, preliminarmente, nenhum tipo de inadequação no fato do policial portar arma de fogo. Ainda que de folga, não há esse problema.”

Carro onde jovem foi encontrado morto ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

O que diz o Exército

Um dos feridos é soldado da ativa do Exército Brasileiro e pertence aos quadros do 38º BI. Após o tiroteio ele foi encaminhado para o hospital, onde teve alta e compareceu à delegacia para prestar depoimento na qualidade de vítima.

O Comando do 38° BI soltou uma nota afirmando ter aberto um procedimento investigativo administrativo sobre o Soldado envolvido no caso.