Parte do telhado de um restaurante especializado em frutos do mar caiu na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com a gerência do local, uma pessoa ficou ferida.
De acordo com imagens enviadas por internautas do Gazeta Online, uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a vítima. Ainda não há confirmação se a queda da marquise ocorreu por conta da forte chuva que atingiu Vila Velha durante a noite.
CORPO DE BOMBEIROS
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (8). A vítima teria sido atingida por uma telha que caiu de uma edificação no local. Os primeiros socorros foram realizados e o ferido foi encaminhado, consciente e sem ferimentos graves, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
DEFESA CIVIL
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a Defesa Civil realizou uma vistoria no local e verificou que não há risco estrutural na edificação. O síndico do condomínio, ao qual o espaço do restaurante pertence, vai providenciar a retirada da madeira e a fachada que caiu, além das intervenções necessária para o pleno funcionamento do estabelecimento comercial.
Telhado de restaurante cai e deixa um ferido em Vila Velha
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