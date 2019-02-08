Telhado de restaurante cai e deixa um ferido em Vila Velha

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (8). A vítima teria sido atingida por uma telha que caiu de uma edificação no local. Os primeiros socorros foram realizados e o ferido foi encaminhado, consciente e sem ferimentos graves, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.