Sisu: Medicina é o curso mais procurado no primeiro dia de inscrições

O curso de Medicina foi o mais concorrido no primeiro dia de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os oferecidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A nota de corte foi de 789,59. Já o curso com a menor nota de corte foi o de Física, no campus de Alegre, com 477,47. Até as 18 horas desta quarta-feira (24), o Espírito Santo teve 62.828 inscritos, segundo o Ministério da Educação.
Para calcular essa nota , que é divulgada diariamente, por modalidade de concorrência (cotas ou ampla concorrência), o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior. Como esclarece o próprio sistema, a nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
As inscrições começaram nesta terça-feira (23 de janeiro) e vão até sexta-feira (26 de janeiro). Os candidatos podem selecionar duas opções de curso nas instituições públicas de ensino superior ligadas ao Sisu em todo o país.
A relação de nota de corte abaixo é referente à ampla concorrência:
Medicina (Vitória) - 789,59
Engenharia Civil - 765,35
Engenharia Mecânica - 744,41
Direito - 739,83
Engenharia Elétrica - 739,52
Engenharia de Produção vespertino - 739,12
Psicologia - 732,18
Arquitetura e urbanismo - 728,53
Odontologia (Vitória) - 728,47
Ciência da Computação - 723,54
Engenharia da Computação - 722,05
Engenharia Química (Alegre) - 719,59
Medicina Veterinária (Alegre) - 718,95
Engenharia Ambiental e Sanitária - 715,76
Engenharia de Produção noturno - 702,33
Nutrição (Vitória) - 700,29
História vespertino - 689,97
Ciências Econômicas - 684,86
Design - 683,28
Farmácia (Vitória) - 682,69
Cinema e Audiovisual - 681,63
Fisioterapia (Vitória) - 681,08
Comunicação Social Jornalismo - 680,18
Enfermagem e Obstetrícia (Vitória) - 676,97
Comunicação Social Publicidade - 669,87
Oceanografia - 669,11
Ciências Biológicas - 668,27
Engenharia Química (São Mateus) - 668,25
Matemática - 662,86
Enfermagem (São Mateus) - 656,8
Administração matutino - 655,79
Nutrição (Alegre) - 652,15
Filosofia Bacharelado noturno - 649,03
Letras Inglês - 647,83
Engenharia da Computação (São Mateus) - 646,73
Geologia (Alegre) - 644,01
História noturno - 641,46
Terapia Ocupacional (Vitória) - 640,57
Ciências Biológicas Integral (São Mateus) - 640,05
Filosofia Licenciatura noturno - 638,51
Ciência da Computação (Alegre) - 638,05
Fonoaudiologia (Vitória) - 636,54
Física bacharelado - 636,43
Ciências Sociais vespertino - 636,38
Letras Português - 635,87
Engenharia de Produção (São Mateus) - 635,65
Letras Português e Espanhol - 634,15
Ciências Contábeis vespertino - 632,7
Ciências Contábeis noturno - 632,51
Educação Física noturno - 631,57
Administração noturno - 630,46
Letras Português e Francês - 626,83
Estatística - 622,65
Física licenciatura noturno - 621,37
Artes Plásticas - 620,95
Farmácia (São Mateus) - 619,91
Farmácia (Alegre) - 617,48
Geografia - 616,72
Ciência da Computação (São Mateus) - 614,1
Engenharia de Petróleo (São Mateus) - 612,4
Pedagogia noturno - 612,22
Educação Física matutino - 611,73
Ciências Biológicas bacharelado (Alegre) - 610,07
Agronomia (Alegre) - 609,99
Agronomia (São Mateus) - 605,28
Serviço Social - 605,23
Pedagogia matutino - 602,63
Artes Visuais - 591,82
Zootecnia (Alegre) - 586,61
Engenharia de Alimentos (Alegre) - 584,81
Pedagogia (São Mateus) - 581,71
Engenharia Florestal (Alegre) - 579,73
Sistema de Informação (Alegre) - 576,44
Gemologia - 567,21
Ciências Biológicas licenciatura (Alegre) - 560,87
Ciências Biológicas noturno (São Mateus) - 559,65
Biblioteconomia - 558,54
Química - 552,17
Arquivologia - 550,42
Química (São Mateus) - 544,12
Matemática (Alegre) - 530,8
Matemática (São Mateus) - 517,87
Física (São Mateus) - 515,51
Química (Alegre) - 501,98
Matemática Industrial (São Mateus) - 499,52
Física (Alegre) - 477,47
Engenharia Industrial Madeireira - sem nota de corte porque há mais vagas do que candidatos