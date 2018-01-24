Sisu: Medicina é o curso mais procurado no primeiro dia de inscrições

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

O curso de Medicina foi o mais concorrido no primeiro dia de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os oferecidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A nota de corte foi de 789,59. Já o curso com a menor nota de corte foi o de Física, no campus de Alegre, com 477,47. Até as 18 horas desta quarta-feira (24), o Espírito Santo teve 62.828 inscritos, segundo o Ministério da Educação.

Para calcular essa nota , que é divulgada diariamente, por modalidade de concorrência (cotas ou ampla concorrência), o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior. Como esclarece o próprio sistema, a nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.

As inscrições começaram nesta terça-feira (23 de janeiro) e vão até sexta-feira (26 de janeiro). Os candidatos podem selecionar duas opções de curso nas instituições públicas de ensino superior ligadas ao Sisu em todo o país.

A relação de nota de corte abaixo é referente à ampla concorrência:

Medicina (Vitória) - 789,59

Engenharia Civil - 765,35

Engenharia Mecânica - 744,41

Direito - 739,83

Engenharia Elétrica - 739,52

Engenharia de Produção vespertino - 739,12

Psicologia - 732,18

Arquitetura e urbanismo - 728,53

Odontologia (Vitória) - 728,47

Ciência da Computação - 723,54

Engenharia da Computação - 722,05

Engenharia Química (Alegre) - 719,59

Medicina Veterinária (Alegre) - 718,95

Engenharia Ambiental e Sanitária - 715,76

Engenharia de Produção noturno - 702,33

Nutrição (Vitória) - 700,29

História vespertino - 689,97

Ciências Econômicas - 684,86

Design - 683,28

Farmácia (Vitória) - 682,69

Cinema e Audiovisual - 681,63

Fisioterapia (Vitória) - 681,08

Comunicação Social Jornalismo - 680,18

Enfermagem e Obstetrícia (Vitória) - 676,97

Comunicação Social Publicidade - 669,87

Oceanografia - 669,11

Ciências Biológicas - 668,27

Engenharia Química (São Mateus) - 668,25

Matemática - 662,86

Enfermagem (São Mateus) - 656,8

Administração matutino - 655,79

Nutrição (Alegre) - 652,15

Filosofia Bacharelado noturno - 649,03

Letras Inglês - 647,83

Engenharia da Computação (São Mateus) - 646,73

Geologia (Alegre) - 644,01

História noturno - 641,46

Terapia Ocupacional (Vitória) - 640,57

Ciências Biológicas Integral (São Mateus) - 640,05

Filosofia Licenciatura noturno - 638,51

Ciência da Computação (Alegre) - 638,05

Fonoaudiologia (Vitória) - 636,54

Física bacharelado - 636,43

Ciências Sociais vespertino - 636,38

Letras Português - 635,87

Engenharia de Produção (São Mateus) - 635,65

Letras Português e Espanhol - 634,15

Ciências Contábeis vespertino - 632,7

Ciências Contábeis noturno - 632,51

Educação Física noturno - 631,57

Administração noturno - 630,46

Letras Português e Francês - 626,83

Estatística - 622,65

Física licenciatura noturno - 621,37

Artes Plásticas - 620,95

Farmácia (São Mateus) - 619,91

Farmácia (Alegre) - 617,48

Geografia - 616,72

Ciência da Computação (São Mateus) - 614,1

Engenharia de Petróleo (São Mateus) - 612,4

Pedagogia noturno - 612,22

Educação Física matutino - 611,73

Ciências Biológicas bacharelado (Alegre) - 610,07

Agronomia (Alegre) - 609,99

Agronomia (São Mateus) - 605,28

Serviço Social - 605,23

Pedagogia matutino - 602,63

Artes Visuais - 591,82

Zootecnia (Alegre) - 586,61

Engenharia de Alimentos (Alegre) - 584,81

Pedagogia (São Mateus) - 581,71

Engenharia Florestal (Alegre) - 579,73

Sistema de Informação (Alegre) - 576,44

Gemologia - 567,21

Ciências Biológicas licenciatura (Alegre) - 560,87

Ciências Biológicas noturno (São Mateus) - 559,65

Biblioteconomia - 558,54

Química - 552,17

Arquivologia - 550,42

Química (São Mateus) - 544,12

Matemática (Alegre) - 530,8

Matemática (São Mateus) - 517,87

Física (São Mateus) - 515,51

Química (Alegre) - 501,98

Matemática Industrial (São Mateus) - 499,52

Física (Alegre) - 477,47