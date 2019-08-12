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Greve dos rodoviários

Sindicato vai acionar setor jurídico para garantir ônibus em Vitória

O bloqueio nas garagens para impedir a saída dos ônibus do Transcol prejudica a saída dos ônibus municipais de Vitória, os "verdinhos", que não participam da paralisação

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 04:45

Matheus Zardini

Matheus Zardini

Publicado em 

12 ago 2019 às 04:45
Os ônibus da Viação Grande Vitória não saíram da garagem. Do lado de fora, pontos de ônibus cheios Crédito: Fernando Madeira
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) vai se reunir, nesta manhã, com sua equipe jurídica para definir quais medidas serão adotadas para garantir a circulação dos ônibus municipais em Vitória, os “verdinhos”.
De acordo com o secretário geral do Setpes, Jaime De Angeli, a circulação dos ônibus municipais da Capital está sendo prejudicada por causa da paralisação dos rodoviários que trabalham nos coletivos do Transcol.
“Como os ônibus de Vitória ficam na mesma garagem do Transcol estão sendo impactados, há prejuízos na saída dos ônibus por causa das garagens trancadas. Vamos nos reunir agora pela manhã com o jurídico e decidir as medidas que vamos adotar”, explica.
>Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
PARALISAÇÃO
Na manhã desta segunda-feira (12), os rodoviários cruzaram os braços após decisão de paralisação do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES).
Na semana passada, a categoria comunicou que, diante do pronunciamento do governo do Estado de que 26 ônibus sem cobrador — e com ar-condicionado — começariam a rodar nesta segunda (12), decidiu pela paralisação.
 

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