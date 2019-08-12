Sindicato vai acionar setor jurídico para garantir ônibus em Vitória

Os ônibus da Viação Grande Vitória não saíram da garagem. Do lado de fora, pontos de ônibus cheios Crédito: Fernando Madeira

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) vai se reunir, nesta manhã, com sua equipe jurídica para definir quais medidas serão adotadas para garantir a circulação dos ônibus municipais em Vitória, os “verdinhos”.

paralisação dos rodoviários que trabalham nos coletivos do Transcol. De acordo com o secretário geral do Setpes, Jaime De Angeli, a circulação dos ônibus municipais da Capital está sendo prejudicada por causa da

“Como os ônibus de Vitória ficam na mesma garagem do Transcol estão sendo impactados, há prejuízos na saída dos ônibus por causa das garagens trancadas. Vamos nos reunir agora pela manhã com o jurídico e decidir as medidas que vamos adotar”, explica.

PARALISAÇÃO

Na manhã desta segunda-feira (12), os rodoviários cruzaram os braços após decisão de paralisação do

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES).

Na semana passada, a categoria comunicou que, diante do pronunciamento do governo do Estado de que 26 ônibus sem cobrador — e com ar-condicionado — começariam a rodar nesta segunda (12), decidiu pela paralisação.