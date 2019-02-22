Sinal verde para o Carnaval de Vitória

Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mocidade Serrana: escola foi a primeira a entrar na avenida Crédito: Marcelo Prest

Foi dado o sinal verde para os desfiles das escolas de Samba do Espírito Santo. As primeiras agremiações a desfilarem fazem parte do Grupo de Acesso B. Ao todo, foram quatro escolas e quem começou os trabalhos foi a Mocidade Serrana.

Ela cantou os movimentos culturais da Serra, então, o Sambão do Povo, em Vitória, foi tomado pelo congo, fincada do mastro e folia de reis. No momento de brasilidade máxima, uma roda de capoeira se formou no Sambão do Povo, ao som da bateria da escola.

Em seguida, foi a vez da Mocidade da Praia, com o enredo “Reza a lenda, surge a noite... Tem sonhos e delírios pelo ar”.

A agremiação, mesmo antes de começar a desfilar, chamava a atenção pelos tamanhos dos carros alegóricos ricos em detalhes.

A terceira agremiação foi a União Jovem de Itacibá que transformou o Sambão do Povo em um pedacinho do Rio de Janeiro. Fechando a primeira noite de desfiles, a Independente de Eucalipto, que cantou e contou a história de Padre Cícero, figura adorada no Nordeste.

Hoje tem mais! A partir das 22h entram na avenida as escolas que fazem parte do Grupo de Acesso. Sábado, no mesmo horário é a vez do Grupo Especial.

Quem quiser assistir aos desfiles, ainda pode comprar os ingressos. A venda é feita no site www.blueticket.com.br. Mas, atenção, mais de 80% dos ingressos disponibilizados já foram vendidos. Desta forma, o restante pode esgotar a qualquer momento.

INTERDIÇÕES

Até o próximo domingo, a avenida Dário Lourenço de Souza, entre a rua Elvira Zílio e a rua Servidão Belamiro Guedes de Moraes, em Mário Cypreste, ficarão totalmente interditadas.

O mesmo ocorrerá no trecho entre as ruas Engenheiro Manoel dos Passos Barros e Dom Benedito, totalmente interditado até a próxima segunda-feira. Os ônibus municipais serão desviados pela avenida Duarte Lemos e os intermunicipais, pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas ruas adjacentes.

DESFILES

Sexta (22)

Grupo de acesso A

Andaraí

Barreiros

Rosas de Ouro

Independentes de São Torquato

Chega Mais

Tradição Serrana

Chegou o que Faltava

Império de Fátima

Sábado (23)

Grupo especial

Imperatriz do Forte

Piedade

MUG

Pega no Samba

Boa Vista

Novo Império

Jucutuquara

CAMAROTE COM PETISCOS E MAQUIAGEM

Para acompanhar toda a energia dos foliões, espaços exclusivos oferecem vários serviços diferenciados. Varandão Litoral, Camarote Roda de Boteco e Camarote Vix são três dessas opções.

Os convites para usufruir do Varandão Litoral serão sorteados durante a programação da Rádio Litoral FM. Por lá, os foliões terão visão privilegiada dos desfiles, já que o espaço é montado no segundo andar do setor. Durante os intervalos, quem estiver curtindo o carnaval também terá DJs para animar a galera com direito a um espaço de beleza para retocar o glitter nas maquiagens. A equipe da rádio circulará pelo ambiente e os fãs também terão oportunidade de conhecer os locutores.

O Camarote Roda de Boteco vai contar com uma estrutura até de grupos de samba e DJs para os intervalos entre um desfile e outro. Lá também haverá banheiro exclusivo, bebidas e petiscos de boteco e espaços de maquiagem e massagem para os foliões retocarem as produções e relaxarem.

O Camarote Vix, também conta com shows ao vivo, banheiros, guarda-volumes, espaço de maquiagem e massagem. Hoje, a bebida é por conta do folião. No sábado, é tudo liberado. Assinantes de A GAZETA têm descontos e condições especiais para adquirir os convites desses espaços.

ESCOLHA O SEU

Camarote Roda de Boteco

Localização: setor A. Ingressos: R$ 180 (hoje, 1º lote, inteira); R$ 330 (sábado, 4º lote); R$ 340 (passaporte para hoje e amanhã, 4º lote). Vendas no blueticket.com.br. Assinantes de A GAZETA compram o ingresso para o amanhã, no 4º lote, por R$ 310 e o passaporte para os dois dias, no 4º lote, por R$ 320.

Camarote Vix

Localização: setor D. Ingressos: R$ 180 (hoje, 1º lote, inteira); R$ 370 (amanhã, 4º lote); R$ 400 (passaporte para hoje e amanhã, 4º lote). Vendas no blueticket.com.br. Condição especial: assinantes de A GAZETA compram o ingresso para o sábado, no 4º lote, por R$ 350 e o passaporte para os dois dias, no 4º lote, por R$ 390

Varandão Litoral